بيليه: نيمار لازال صغيراً على ضغوطات المونديال

أبدى بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلية، قلقه البالغ جراء الضغوط الموضوعة على كاهل نيمار، نجم المنتخب الحالي، لقيادة البلاد إلى كأس العالم السادسة، مبيناً أن نجم برشلونة لازال صغيراً على تحملها.

وقال الجوهرة السوداء في تصريحات صحافية نقلتها "بي بي سي": "نيمار لازال صغيراً على تلك الضغوطات، وضع المسؤولية كاملة عليه أمر لا يستطيع تحمله".

وألمح بيليه إلى ضعف الأداء الهجومي للبرازيل، مقارنة بخط الدفاع، ويقول: "للمرة الأولى في التاريخ، دفاع منتخب البرازيل أقوى من الهجوم"، مضيفا: "الدعم من خط الوسط إلى الدفاع رائع ومنظم، وآمل أن نتمكن من تحسين ذلك من الوسط إلى الهجوم".

وفي آخر 9 مباريات دولية خاضها منتخب "السيليساو" سجل مهاجموه 30 هدفاً، فيما استقبلت شباكه هدفان فقط.