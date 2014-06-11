مارادونا يطالب بالقبض على صديقته

طالب الأرجنتيني دييغو مارادونا، أسطورة كرة القدم، من الشرطة الدولية، اعتقال صديقته السابقة روسيو أوليفا ساليو، زاعماً سرقتها لمتعلقات ثمينة تخصه، من منزله في دبي.

وطبقاً لصحيفة "اي بي سي" الإسبانية، فإن النجم العالمي طلب من الإنتربول اعتقال صديقته، بسبب سرقتها مجوهرات وساعات من منزله، وقدم ذلك الطلب عبر أحد قضاة محاكم دبي، ومحذراً روسيو من صرامة القوانين في إمارة دبي تجاه جرائم السرقة.

وقال مارادونا في مداخلة إذاعية: "فقدت ساعات ومجوهرات، وأكتشف فقدان كثير من الأشياء يوماً بعد آخر، ومحاولاتي بالاتصال على أوليفا لم تتكلل بالنجاح، عليها أن تعيد لي أغراضي ومن ثم تواصل حياتها إن أرادت".

