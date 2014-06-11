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مونديال البرازيل 2014

فاني خطيبة بالوتيلي أصبح لديها أكثر من 70 ألف متابع بعدما وافقت على الزواج من سوبر ماريو فاني خطيبة بالوتيلي أصبح لديها أكثر من 70 ألف متابع بعدما وافقت على الزواج من سوبر ماريو الأربعاء 12 شعبان 1435 هـ - 11 يونيو 2014
رونالدو خلال تمرين البرتغال يبدو وكانه تعافى تماما من الإصابة رونالدو خلال تمرين البرتغال يبدو وكانه تعافى تماما من الإصابة الأربعاء 12 شعبان 1435 هـ - 11 يونيو 2014
بلاتر ونظرات تحمل معاني عدة لصديقته ليندا باراس خلال إجتماع الكونغرس بلاتر ونظرات تحمل معاني عدة لصديقته ليندا باراس خلال إجتماع الكونغرس الأربعاء 12 شعبان 1435 هـ - 11 يونيو 2014
غاري نيفيل يحمل بين يدية قائمة المنتخب الإنكليزي دون الإنتباه للمصورين غاري نيفيل يحمل بين يدية قائمة المنتخب الإنكليزي دون الإنتباه للمصورين الأربعاء 12 شعبان 1435 هـ - 11 يونيو 2014
سكولاري ونظرة ثاقبة لعدسات المصورين سكولاري ونظرة ثاقبة لعدسات المصورين الأربعاء 12 شعبان 1435 هـ - 11 يونيو 2014
مهاجم ألمانيا بودولسكي وعشقه الخاص لعدسات المصورين مهاجم ألمانيا بودولسكي وعشقه الخاص لعدسات المصورين الأربعاء 12 شعبان 1435 هـ - 11 يونيو 2014
نقاش تكتيكي بين الطاقم الفني الإنكليزي نقاش تكتيكي بين الطاقم الفني الإنكليزي الأربعاء 12 شعبان 1435 هـ - 11 يونيو 2014
غاري نيفيل يكشف بالخطاء لعدسات المصورين قائمة المنتخب الإنكليزي لمباراة إيطاليا غاري نيفيل يكشف بالخطاء لعدسات المصورين قائمة المنتخب الإنكليزي لمباراة إيطاليا الأربعاء 12 شعبان 1435 هـ - 11 يونيو 2014

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