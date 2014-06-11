"قاهر السامبا" يشتكي تجاهل الفيفا

قال السيديس جيجيا الذي سجل هدف فوز اوروجواي بكأس العالم لكرة القدم 1950 في مرمى البرازيل اليوم الأربعاء إن الاتحاد الدولي لم يوجه إليه الدعوة لحضور افتتاح بطولة هذا العام ولم يمنحه تذكرة.



وقال جيجا (87 عاما) للصحفيين في إشارة إلى مباراة الافتتاح غدا الخميس بين البرازيل وكرواتيا "لن أذهب إلى المباراة لأنني لا أملك تذكرة لحضورها." وجيجا هو آخر لاعب على قيد الحياة من منتخب اوروجواي الذي تغلب على البرازيل 2-1 في المبارة الختامية عام 1950 ليحرز الفريق ثاني ألقابه في البطولة وتم دعوته بشكل خاص الى القرعة التي سحبت في باهيا في ديسمبر الماضي لكنه اشتكى من عدم دعوته هذه المرة.



وقال جيجيا على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي "هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك."

وأضاف "كنت في ألمانيا (2006) وجنوب افريقيا (2010). كنت في القرعة في باهيا ودائما كانوا يتعاملون معي بطريقة جيدة. يبدو أن أحد موظفي الفيفا لا يعلم ماذا يفعل."

