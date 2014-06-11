17 عاطلاً خاضوا نهائيات كأس العالم

يدخل فرانك لامبارد، نجم إنجلترا، إلى المونديال وهو بلا نادِ عقب إعلان تشيلسي اللندني، عدم رغبته في تمديد التعاقد مع اللاعب المخضرم، وانتهاء مسيرته بقميص أزرق لندن بعد 13 عاماً.

وفي تاريخ كأس العالم، كان اللاعبون الذين لايرتبطون بنادِ قِلة، ففي المونديال الأخير، دخل كريغ مور قائد أستراليا آنذاك، وزميله دافيد ميليغان والنيوزيلاندي سيمون إيليوت والأميركي أندرو فولكس والهولندي أندري أويير الى نادي "العاطلين"، فيما شهدت نسخة المونديال الألماني وجود الأنغولي أكوا، والترينيدادي كيلفين جاك الذي أنهى تعاقده مع دندي الأسكوتلاندي قبل البطولة مباشرة.

وفي كأس العالم 2002، حضر الإيرلندي غاري برين مع منتخب بلاده إلى كوريا الجنوبية واليابان وهو بلا نادِ، عقب انتهاء علاقته بنادي كوفنتري الإنجليزي، وبفضل أدائه الرائع خلال البطولة لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، لكنه فشل بالحصول على عقد مع أحدها بسبب الإصابة، قبل أن يستقر به المطاف في فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي.

ولم يشهد مونديال 1998 أي وجود للاعب عاطل، فيما كان توني كاسارينو هو العاطل الوحيد الذي خاض كأس العالم في الولايات المتحدة نظير انتهاء تعاقده مع تشيلسي اللندني ايضاً.

وتبقى قصة منتخب كندا الذي شارك في كأس العالم 1986 هي الأغرب، حيث ذهبت الدولة الأميركية الشمالية الى تلك البطولة وضمن صفوفها ما لا يقل عن 6 لاعبين عاطلين، بسبب مشاركة أنديتهم ببطولة دوري أميركا الشمالية قبل إيقافه، وبالتالي احتاج اللاعبون لممارسة كرة القدم في الصالات للحفاظ على لياقتهم.

ويبقى بوبي مور، القائد الإنجليزي، هو اللاعب العاطل الوحيد الذي رفع كأس العالم، وذلك بمونديال إنجلترا 1966.

