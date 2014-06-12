مونديال البرازيل .. افتتاح بلا ابهار

تحت رعاية رئيسة البرازيل ديلما روسيف، افتتت نهائيات كأس العالم 2014 بملعب كورنثيانز ارينا، الذي سيحتضن مباراة البرازيل وكرواتيا بعد قليل، ضمن مباريات المجموعة الأولى.





واستمر حفل الافتتاح الذي شارك فيه 1200 شخص، 25 دقيقة وتضمن رقصات محلية متنوعة، وانتهى بعرض غنائي للمطربتين جنيفر لوبيز وكلاوديا ليتي ومطرب الراب الأميركي بيتبول، الذين قدموا أغنية المونديال "وي أر ون" اي "نحن واحد".



ولم يتضمن حفل الافتتاح خطاب لرئيسة البرازيل ديلما روسيف او لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوزيف بلاتر تجنبا لصافرات استهجان محتملة، كما حصل مع روسيف وبلاتر بالذات خلال افتتاح بطولة كأس القارات 2013.



