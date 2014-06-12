بارتيمو: سنضم لاعباً عربياً.. وميسي أيقونتنا

طالب جوزيه ماريا بارتيمو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إعادة النظر في قوانين التعاقد مع اللاعبين القصّر، ورسم استراتيجية واضحة في كيفية تنفيذ تلك الحماية.

وقال بارتيمو، الذي حل ضيفاً في مقابلة خاصة على الزميل وحيد رزق المصري، وعرضته قناة العربية اليوم: "نحن كناد نعتبر نموذجا يحتذى به، ونساعد كثيرا الشبان، نصقل موهبة الأطفال في كرة القدم ونعلمهم مكارم الأخلاق ليكونوا أشخاصا أفضل، في "الماسيا" جميع الأطفال يحصلون على تأهيل وتعليم متكاملين من الناحيتين الرياضية والإنسانية ما بين سن ١٢ سنة إلى ١٨ وبهذا الأسلوب سنستمر في تطوير هؤلاء الفتيان ليصبحوا لاعبين مميزين، بالطبع دائما بالتعاون مع الفيفا ومع مراعاة أن يتم تطبيق حماية القصّر بأفضل طريقة ممكنة".

وفتح رئيس النادي الكاتالوني الباب أمام انضمام لاعبين عرب إلى النادي العريق، وأضاف: "إذا لفت انتباهنا في يوم من الأيام لاعب جيد يلعب في فريق عربي أو كان عربي الجنسية لن نمانع في استقطابه وهذا ما أقوله دائما للمدير الرياضي والمدرب".

وأسبغ جوزيه ماريا المديح على ليونيل ميسي، وعن البرغوث يقول: "هو أيقونة البارسا، هو بدون شك أفضل لاعب في العالم، ونحن جد فخورين بأنه يلعب في فريقنا، ميسي لاعب أتى في سن مبكرة إلى المدينة في سن ١٣ سنة وهو يلعب معنا الآن منذ نحو ١٤ سنة وتدرج في جميع المراحل السنية في النادي.. ميسي لاعب نشأ وترعرع في هذا النادي وبرشلونة أصبحت مدينته وهو قريب جدا من الجميع هنا بالتالي هو لا يستطيع الابتعاد عنا".

واعتبر رئيس برشلونة أن موسم نيمار الأول في كاتالونيا كان جيداً، وأضاف: "دائما ما يكون التأقلم بسرعة أمرا صعبا نظرا لاختلاف كرة القدم في أميركا الجنوبية عن نظيرتها الأوروبية، لكن هو يتأقلم بسرعة أكثر مما كنا متوقعين، لسوء الحظ كان قد تعرض لإصابة أبعدته لفترة طويلة عن الفريق خلال الموسم، وعموما هو أثبت قدرته على تقديم فارق كبير في الفريق ولديه مهارة عالية ونحن نعتقد أن مستواه في تحسن وأكيد أنه سيصبح من أفضل اللاعبين في العالم في السنوات القليلة القادمة".

وأكد بارتيمو أن ناديه يفكر بلعب مباراة استعدادية في السعودية، قبل بداية الموسم، وقال: "ربما في هذه السنة سيكون من الصعب لعب مباراة استعدادية، لأن فترة الصيف تصادف إقامة كأس العالم، والدوري الإسباني سيبدأ مبكرا ويكون هناك قليل من الوقت للتحضير، لكن في المواسم القادمة بدون شك سنعمل على التخطيط للعب مباراة ودية في السعودية والعالم العربي".



