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كأس العالم 2014 .. اليوم الأول

كلوديا ليتي وبيتبول وجينفر لوبيز قبل ساعات من افتتاح مونديال البرازيل بأغنية تجمعهم سوياً كلوديا ليتي وبيتبول وجينفر لوبيز قبل ساعات من افتتاح مونديال البرازيل بأغنية تجمعهم سوياً الخميس 13 شعبان 1435 هـ - 12 يونيو 2014
الجميع يريد كأس العالم ! الجميع يريد كأس العالم ! الخميس 13 شعبان 1435 هـ - 12 يونيو 2014
سكولاري ومارسيلو وحديث ودي أو غير ودي! سكولاري ومارسيلو وحديث ودي أو غير ودي! الخميس 13 شعبان 1435 هـ - 12 يونيو 2014
مواهب لا عمر لها على بوابة ملعب افتتاح مونديال البرازيل مواهب لا عمر لها على بوابة ملعب افتتاح مونديال البرازيل الخميس 13 شعبان 1435 هـ - 12 يونيو 2014
البرازيل تضع أملها في نيمار البرازيل تضع أملها في نيمار الخميس 13 شعبان 1435 هـ - 12 يونيو 2014
كريستيانو رونالدو على حائط برازيلي كريستيانو رونالدو على حائط برازيلي الخميس 13 شعبان 1435 هـ - 12 يونيو 2014
حراس الطليان حراس الطليان الخميس 13 شعبان 1435 هـ - 12 يونيو 2014
أمل الأرجنتين لا ينام جيداً أمل الأرجنتين لا ينام جيداً الخميس 13 شعبان 1435 هـ - 12 يونيو 2014
الألمان يستمتعون بوقتهم على شواطىء البرازيل الألمان يستمتعون بوقتهم على شواطىء البرازيل الخميس 13 شعبان 1435 هـ - 12 يونيو 2014
درجات الحرارة والرطوبة العالية لا تناسب ويلشير الإنكليز درجات الحرارة والرطوبة العالية لا تناسب ويلشير الإنكليز الخميس 13 شعبان 1435 هـ - 12 يونيو 2014

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