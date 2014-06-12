كأس العالم 2014 .. اليوم الأول

كلوديا ليتي وبيتبول وجينفر لوبيز قبل ساعات من افتتاح مونديال البرازيل بأغنية تجمعهم سوياً

كلوديا ليتي وبيتبول وجينفر لوبيز قبل ساعات من افتتاح مونديال البرازيل بأغنية تجمعهم سوياً

سكولاري ومارسيلو وحديث ودي أو غير ودي!

سكولاري ومارسيلو وحديث ودي أو غير ودي!