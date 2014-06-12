لجنة الاحتراف .. هذا صميم عملكم!!

في أنديتنا مازلنا نشهد كرة الهواية رغم مرور أكثر من (25) سنة احتراف .. لاعبون يتباهون بالملايين والتي أغدقت عليهم ويمارسون الفوضى في الالتزام والانضباط وحتى في كيفية التعاطي مع الواجبات المناطة بهم.كيف نطالب أن يكون منتخبنا في قمة حضوره وعنفوانه ومازالت منظومة الاحتراف تعاني من التشقق سواء على مستوى الأندية او حتى على مستوى اللوائح والانظمة التي يفترض التعاطي معها والالتزام بها!!طالبنا كثيراً بضرورة تفعيل احتراف اللاعب الذي يتقاضى الملايين ويكتفي بتدريبات لا تتجاوز الساعة والنصف دون أن يكون هناك رقيب أو حسيب!!كتبنا وناقشنا لماذا تتساهل الاندية مع تطبيق نظام اليوم الكامل من خلال الحضور صباحاً وأداء تدريبات خفيفة حتى لو كانت داخل الصالة المغلقة ومن ثم الجلوس والاستماع الى محاضرات توعوية في كيفية الالتزام والانضباط والتعرف على مستجدات اللعبة تحكيمياً وفنياً!!لماذا لا يعامل اللاعب كمحترف حقيقي وتطبق عليه الانظمة والقوانين ويحاسب ويلتزم طالما انه لاعب كرة قدم يتحصل على مقدمات عقود ورواتب عالية لا يتسلمها كبار موظفي الدولة!!أين لجنة الاحتراف التي يفترض أن يكون لها دور فاعل واساسي في تنفيذ برامج اللاعبين المحترفين بدلاً من الاكتفاء بتسجيل اللاعبين وقيدهم والبحث عن كل ما يخص اللاعب والدفاع عنه وإلزام الاندية بتسليم مقدمات العقود ورواتب اللاعبين!!كيف يمكن أن تقدم عملاً احترافياً ولجنة الاحتراف لا تكلف نفسها بمتابعة وفرض اليوم الكامل على اللاعبين وتضع العراقيل أمام الاندية في تسليم الرواتب وتقف في صف اللاعب ضد النادي !!إذا كنا نريد عودة قوية للكرة السعودية فعلينا أن نحاسب اللاعبين ونتعامل بمبدأ الثواب والعقاب ونفرض لوائح واضحة لا تقف في صف طرف عن آخر!!لاعبونا مارسوا الدلال ولم يستشعروا المسؤولية، ليس كلهم بالتأكيد ولكن الغالبية العظمى .. فكما يطالب اللاعب بحقوقه من رواتب ومقدمات عقود فعليه واجبات يفترض أن يلتزم بها مثله مثل الموظف مع فارق الحوافز والمرتبات والعقود التي بالتأكيد لمصلحة اللاعب!!الموظف الذي يتراجع أداؤه ولا يلتزم ينذر مرة والثانية يحسم من رواتبه ومن ثم يعاقب بعقوبات اكبر!!لماذا لا يطبق هذا على اللاعبين .. لجنة الاحتراف الكلام كله موجه لكم أولا وثانيا وعاشرا .. قوموا بمهامكم على أكمل وجه!.





*نقلاُ عن عكاظ السعودية