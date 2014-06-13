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أصداء كأس العالم

كأس العالم في الوجدان دائماً كأس العالم في الوجدان دائماً الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
الشقراء والسمراء .. يتحدّن خلف السامبا الشقراء والسمراء .. يتحدّن خلف السامبا الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
"نحن واحد" "نحن واحد" الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
على بعد الآف الأميال .. الألمان يتسمرون أمام نيمار ورفاقه على بعد الآف الأميال .. الألمان يتسمرون أمام نيمار ورفاقه الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
ربما "تعويذة" البطولة ربما "تعويذة" البطولة الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
ياللحظ السيء .. بين هولندا واسبانيا وتشيلي ياللحظ السيء .. بين هولندا واسبانيا وتشيلي الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
المستحيل ليس المانياً المستحيل ليس المانياً الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
جينيفر لوبيز تؤكدها: لكل موقف .. "رداء" جينيفر لوبيز تؤكدها: لكل موقف .. "رداء" الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
افعلها ياليو .. ودعنا ننسى الفقر للحظات افعلها ياليو .. ودعنا ننسى الفقر للحظات الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
الكل سعيد .. لامجال لإفساد ذلك الليلة الكل سعيد .. لامجال لإفساد ذلك الليلة الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
نيمار أفرح بلاده .. وأحزن الكرواتيات نيمار أفرح بلاده .. وأحزن الكرواتيات الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
الكل يتابع .. الكل يبتسم الكل يتابع .. الكل يبتسم الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
تواضع عند الفوز .. وإبتسم عند الهزيمة تواضع عند الفوز .. وإبتسم عند الهزيمة الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
لايهم البرازيل أو كرواتيا .. الأهم المتعة لايهم البرازيل أو كرواتيا .. الأهم المتعة الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
علم البلاد ممزقاً .. انه الغضب على ديلما وبلاتر علم البلاد ممزقاً .. انه الغضب على ديلما وبلاتر الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
في كأس العالم .. لا "صورة" تفوق الحسنوات في كأس العالم .. لا "صورة" تفوق الحسنوات الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
حتى والارهاق يتملكهنّ .. لامجال لتفويت كأس العالم حتى والارهاق يتملكهنّ .. لامجال لتفويت كأس العالم الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
يبحثون عن حلم انتظروه 64 عاماُ يبحثون عن حلم انتظروه 64 عاماُ الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
قبل الانطلاق .. لامكان للمتأخرين قبل الانطلاق .. لامكان للمتأخرين الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
لقد حررتني يانيمار من الضغوطات لقد حررتني يانيمار من الضغوطات الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
الصراع على الأرض .. والهواء .. وخارج الملعب الصراع على الأرض .. والهواء .. وخارج الملعب الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014

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