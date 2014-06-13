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أصداء كأس العالم
كأس العالم في الوجدان دائماً
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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الشقراء والسمراء .. يتحدّن خلف السامبا
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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"نحن واحد"
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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على بعد الآف الأميال .. الألمان يتسمرون أمام نيمار ورفاقه
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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ربما "تعويذة" البطولة
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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ياللحظ السيء .. بين هولندا واسبانيا وتشيلي
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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المستحيل ليس المانياً
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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جينيفر لوبيز تؤكدها: لكل موقف .. "رداء"
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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افعلها ياليو .. ودعنا ننسى الفقر للحظات
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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الكل سعيد .. لامجال لإفساد ذلك الليلة
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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نيمار أفرح بلاده .. وأحزن الكرواتيات
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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الكل يتابع .. الكل يبتسم
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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تواضع عند الفوز .. وإبتسم عند الهزيمة
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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لايهم البرازيل أو كرواتيا .. الأهم المتعة
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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علم البلاد ممزقاً .. انه الغضب على ديلما وبلاتر
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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في كأس العالم .. لا "صورة" تفوق الحسنوات
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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حتى والارهاق يتملكهنّ .. لامجال لتفويت كأس العالم
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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يبحثون عن حلم انتظروه 64 عاماُ
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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قبل الانطلاق .. لامكان للمتأخرين
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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لقد حررتني يانيمار من الضغوطات
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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الصراع على الأرض .. والهواء .. وخارج الملعب
الجمعة 14 شعبان 1435 هـ - 13 يونيو 2014
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