المدربون ولاعب إيطاليا

....أكاد لا أتصفح ملفا معنيا بالأدب إلا وأجد مصطلح أزمة وعي في كل الآراء وأحيانا يطرح كقضية حوار يشارك فيها النخب الثقافية وفي النهاية أجد من يرمي المجتمع بهذه التهمة الفضفاضة من باب ايجاد مخرج لهذه القضية ...... ..!.....واليوم وأنا أشكل مع كثر جزءا من حراك يومي في الرياضة وجدت نفسي امام ذات المصطلح ولكن بشكل اقل تأثيراً كون الرياضة للكل وليس للنخب كما هي الثقافة ...!...حراكنا الرياضي تشبع بمثل هذه الأطروحات التي فيها من المحاذير ما جعل الاكثرية ناقمين على الرياضة التي هي اليوم قياس نهضة وقياس تطور وقياس شعوب من خلال الرياضة تقول هذه حضارتنا.....!!....كأس العالم ستنطلق بعد ساعات ومعها سيتعرف العالم على الوجه الآخر للدول المشاركة وعلى هامشها ستكون هناك معارض فنية وثقافية هدفها ايصال رسالة من خلال اللعبة الأشهر كرة القدم....!!....غيابنا نسختين متتاليتين عن كأس العالم بعد ان كنا ضمن باقة المتأهلين أربع مرات متتالية خلف وراءه في الحلق غصة وأقول غصة من باب التخفيف ليس إلا....!!....اليوم مع الانطلاقة ربما تكبر الغصة وتتحول الى تعب فيه تجسيد لتعب الغياب بل تعب التراجع........كأس العالم قمة عالمية فيها من المحبة والتسامح ما جعلها رسول سلام بين الشعوب........كأس العالم قمة للعالم كله لا يوجد فيها قمة عدم الانحياز ولا قمة الدول الصناعية ولا كومنولث ولا حوض متوسط بل هي من يجمع كل هذا وأكثر تحت مظلة لا للعرق وقائد او رئيس التجمع حاكم كرة القدم في العالم جوزيف بلاتر.....!!.....أنت تحب إيطاليا وهو الارجنتين وأنا البرازيل ويسير في مضمار من يحب الثاني كثر لكن في النهاية سنستمتع بكرة قدم فيها من الجماليات ما يجعلني اقول برازيليا اولاً والبقية تأتي.....!!.....وحينما اقول البرازيل لا يعني انني سأفرض ميولي على بقية لهم في ما يعشقون مذاهب بقدر ما سنعيش معهم حالة مد وجزر الى ان تنتهي البطولة على خير.....!!...شاهدت ما شاهدت من عدة وعتاد لكل المنتخبات جل هذه المشاهدة كانت عبر برامج لا تفي بالغرض إلا ان ما أبحث عنه وجدته في اذاعة (يو. اف. ام) من خلال الكابتن نجيب الامام الذي قدم لي ولمن يهمه معرفة أدق أسرار كأس العالم وجبة كاملة الدسم عن كل المنتخبات وهنا لابد ان نطالب مدربينا الوطنيين او بعض المحللين بالتعرف على كرة القدم أكثر لكي تختفي مقولة اللاعب رقم ستة من المنتخب الامريكي وقلب الدفاع الطويل من منتخب ألمانيا.....!!....من المؤسف ان تجد في رياضة كرة قدم مدرباً او لاعباً او محللاً في اطار محلي ولا يعرف عن البقية الا القليل يخجل حين قولها وتخجل وانت تسمعه ينتمي لكرة القدم.....بمعنى ان هؤلاء لا علاقة لهم بما يحدث على مستوى العالم ولهذا بقوا في الظل اي خارج نطاق الجديد في كرة القدم....!!....المشكلة ان الاغلبية يبحثون عن دعم وتشجيع وهم لم يدعموا أنفسهم بالتعرف على كرة القدم من خلال قمتها التي تأتي وتذهب وهم يسألون عن اللاعب رقم ستة في اليابان والمدافع الطويل في منتخب إيطاليا...







*نقلاً عن عكاظ السعودية