حان وقت الرحيل

في الوقت الذي توحدت فيه جماهير كرة القدم في كل أرجاء الكرة الأرضية خلف شعار «عالم واحد»، وهو الشعار الذي أطلقته اللجنة المنظمة على مونديال البرازيل 2014، شهدت أروقة المونديال حالة من التوتر الذي بدأ يأخذ حيزاً متسارعاً ومتصاعداً، أشبه بكرة الثلج بعد أن تصاعدت حدة التوتر بين ممثلي الاتحادات الأوروبية ورئيس الفيفا جوزيف بلاتر إلى التراشق بالألفاظ، بين أصدقاء الأمس الذين تحولوا للجبهة المعرضة بعد أن تخطت الأمور حدودها المنطقية في دولة الفيفا.

ووصل الأمر عشية انطلاق مونديال البرازيل بالمطالبة العلنية بانسحاب بلاتر، وعدم الترشح لولاية جديدة هي الخامسة في مشوار الفيفا، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك الإجماع على رئيس دولة الفيفا، وبالتحديد من جانب حلفائه الأوروبيين الذين انقلبوا عليه بشكل علني وواضح، خاصة بعد قضايا الرشى التي أساءت كثيراً لسمعة الفيفا على مستوى العالم.

وأمام تلك الأجواء المتوترة التي زادت من سخونة الأوضاع العامة في البرازيل نتيجة لعدم جاهزية ملاعب المونديال والمظاهرات العمالية الرافضة لإقامة البطولة، ناهيك عن الكارثة المناخية التي اجتاحت نصف مناطق البلد، جاءت أزمة الخلاف بين الاتحادات الأوروبية ورئيس الفيفا، لتزيد من سخونة الأجواء في مونديال البرازيل، وعلى الرغم من تلك الأجواء المشحونة في كل مكان، يبقى هناك سحر خاص لما يحدث في ملاعب البطولة، وتبقى الكلمة العليا من بين كل ذلك الضجيج، للمتعة التي سيقدمها نجوم اللعبة لعشاق المستديرة في مختلف بقاع العالم، الذين لا يهمهم ما يحدث في شوارع البرازيل من أحداث ولا لما يحدث من خلافات ومشاحنات في أروقة البطولة على كرة رئاسة الفيفا، بقدر اهتمامها بما يحدث في المستطيل الأخضر.

كلمة أخيرة

الرئيس السابق للفيفا جواو هافيلانغ اُتهم بالعديد من قضايا الفساد أثناء وبعد فترة رئاسته الاتحاد، قبل أن يتنحى ويتولى بلاتر الذي كان مساعده الأيمن مهام رئاسة الاتحاد، ها هو وبعد 16 عاماً من الرئاسة يتهم بالرشى والفساد، وكأن التاريخ يعيد نفسه، فهل سيكون الرئيس القادم فوق مستوى الشبهات؟

*نقلاً عن الرؤية الاماراتية