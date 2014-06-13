صحيفة ماركا: تشافي إلى الدوري القطري بعد المونديال

فجّر بايرام تاتمولو، وكيل الأعمال الإسباني المعروف، مفاجأة كبيرة، عندما أكد لصحيفة ماركا الشهيرة بأن تشافي هيرنانديز، قائد برشلونة والمنتخب الإسباني وقع عقداً للانضمام إلى فريق قطري بعد المونديال، ترجح مصادر خاصة أن يكون السد، فيما تشير أخرى إلى العربي.

وقال تاتمولو، الذي ذهب إلى قطر، لرحلة عمل تتعلق بالمدرب الدنماركي مايكل لاودروب: "أكد القطريون لي أن تشافي تلقى عرضاً منهم، للعب في الإمارة الخليجية لـ3 مواسم مقابل 8.3 مليون يورو سنوياً، فيما أكد بعضهم أنه وقع العقد بالفعل، لكني لم أر العقد أو توقيع صانع الألعاب المخضرم".

ووفقاً لما ذكره وكيل الأعمال، فإن نظيره الإسرائيلي بيني زافي، أحد أنجح الوسطاء بعالم كرة القدم، وخوان لابورتا، رئيس برشلونة الأسبق، كانا خلف الصفقة التي ستبعد تشافي عن برشلونة عقب 16 عاماً من تمثيله للفريق للمرة الأولى.

وذهب بايرام إلى أبعد من ذلك، وألمح إلى استفادة لابورتا مالياً من الانتقال، ويقول: "من المخجل أن يسافر شخص كلابورتا، حول العالم، للبحث عن الأموال" وذلك بإشارة إلى موقف لابورتا من تعاقد النادي الكاتالوني مع مؤسسة قطر الخيرية، وطيران قطر.

ويعتبر تشافي هيرنانديز من أمهر لاعبي خط الوسط بين لاعبي كرة القدم الحاليين، ويعتبر اللاعب الأكثر تتويجاً في إسبانيا، نظير حصوله على عدد من البطولات مع برشلونة، آخرها كأس السوبر الإسبانية الصيف الفائت، و3 بطولات كبرى مع منتخب إسبانيا، وهي كأس العالم 2010 وبطولتا أمم أوروبا 2008 و2009م.

وإذا ما رحل تشافي إلى قطر وتحديداً إلى العربي، فإنه سيّتبع خطى ملهمه بيب غوارديولا، مدرب بايرن ميونخ الحالي، وبرشلونة السابق، الذي حضر إلى قطر في العقد الماضي، ولعب للعربي القطري قبيل اعتزاله كرة القدم في 2007.