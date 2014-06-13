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صور من حفل افتتاح المونديال وماصاحبه من أحداث

نظرة "بطلة" نظرة "بطلة" الخميس 13 شعبان 1435 هـ - 12 يونيو 2014
الهوى برازيلي .. والمال من قميص الأرجنتين الهوى برازيلي .. والمال من قميص الأرجنتين الخميس 13 شعبان 1435 هـ - 12 يونيو 2014
الفقر .. والحب .. وكأس العالم الفقر .. والحب .. وكأس العالم الخميس 13 شعبان 1435 هـ - 12 يونيو 2014
"سيلفي" مع الاحتياطي "سيلفي" مع الاحتياطي الخميس 13 شعبان 1435 هـ - 12 يونيو 2014
الجميلة .. و"الكأس" الجميلة .. و"الكأس" الخميس 13 شعبان 1435 هـ - 12 يونيو 2014
الـ"سيلفي" الكولومبي الـ"سيلفي" الكولومبي الخميس 13 شعبان 1435 هـ - 12 يونيو 2014
حمى المونديال على الشاطىء البرازيلي حمى المونديال على الشاطىء البرازيلي الخميس 13 شعبان 1435 هـ - 12 يونيو 2014

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