إسبانيا تنهار.. هولندا تصفع بالخمسة

انهار المنتخب الإسباني، أمام نظيره الهولندي الذي فاز عليه 5-1 في مفاجئة كبيرة، ضمن المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم 2014 على ملعب أرينا فونتي نوفا في دي باهيا.

وبالرغم من سيطرة المنتخب الإسباني وتسجيله الهدف الأول بالمباراة، في الشوط الأول عبر تشابي ألونسو (27) من ركلة جزاء، فإن قائد هولندا فان بيرسي أحرز التعادل برأسية مذهلة في الدقيقة ما قبل الأخيرة من زمن الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني وضحت الثقة أكثر على رجال المدرب الهولندي لويس فان غال، واستغل لاعب الوسط روبين غلطة كبيرة من المدافع الإسباني بيكيه وسجل هدفا ثانيا (53) فيما أضاف زميله دي فريج هدفا ثالثا (63).

ووضح الانهيار على لاعبي بطل العالم، وتقدم الهولنديون إلى الأمام عبر فان بيرسي الذي أحرز الهدف الرابع (72) وسط فرحة برتقالية عارمة، فيما حاول مدرب إسبانيا ديل بوسكي إعادة التوازن بعدما أجرى بعض التغييرات.

وختم آرين روبين مسلسل الأهداف بطريقة جميلة عندما سجل الخامس قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، فيما لاحت معالم الخيبة على محيا أفراد المنتخب الإسباني الذين لم يصدقوا نتيجة المباراة.