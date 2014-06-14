الصحف الإسبانية: ما حدث أمام هولندا كان مذلاً للغاية

وصفت الصحافة الإسبانية خسارة منتخب بلادها بالساحق والمذل في نفس الوقت، بعد الخسارة البارحة من منتخب هولندا 1-5 في المباراة الأولى ضمن المجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم 2014.

وتصدرت عناوين الإذلال الصحف الإسبانية بعد خسارتها الساحقة التي لم تتلق مثلها بكأس العالم منذ60 عاماً، وقالت صحيفة إيل بايس، وهي من كبرى الصحف الإسبانية "هذا أسوأ من أسوأ كابوس محتمل للفريق الذي لم يتلق أبدا أكثر من هدف واحد في بطولة أوروبا أو كأس العالم منذ 2008".

فيما خيم الصمت على مدريد التي اعتاد أهلها الاحتفال بالانتصارات بإطلاق أبواق السيارات والغناء في الشوارع، ريثما كتبت صحيفة آس الرياضية "أيها السيدات والسادة لقد ضاعت منا اللمسة الساحرة."

وكتبت صحيفة ماركا الرياضية: "بدأت إسبانيا مشوار الدفاع عن اللقب من دون خط دفاع وانتهى الأمر بهزيمة مذلة أمام هولندا."

وخففت بعض الصحف من وقع الصدمة بالتذكير بأن إسبانيا خسرت أيضا مباراتها الأولى في نهائيات جنوب إفريقيا 2010 أمام سويسرا قبل أن تنتفض وتحرز اللقب.

يذكر أن إسبانيا ستلعب مباراتها التالية في المجموعة الثانية ضد تشيلي يوم الأربعاء المقبل. وسط ترقب بتغييرات كبيرة بتشكيلة الثيران الإسبانية.