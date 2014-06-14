العالم يلعب

يشهد كأس العالم لاول مرة تخصيص سبع كاميرات لكل مرمى خلال مباريات البطولة التى تبدأ اليوم فى البرازيل ، بحيث إذا جاوزت الكرة كامل خط المرمى تلقى حكم المباراة إشارات ذبذبية فيصفر محتسبا الهدف .



ومن قبل كرر جوزيف بلاتر رئيس امبراطورية الفيفا إن متعة الكرة فى أخطاء الحكام ،مما جعله يحارب تدخل وسائل التكنولوجيا فى اللعبة . وقد يكون صحيحا أن ما تثيره الأخطاء من تعليقات تظل حديث عشاق اللعبة بلا نهاية ، لكن الكرة اليوم أصبحت بيزنس ضخم ومراهنات ومكافآت وفلوس . فثمن لاعبو فريق البرازيل وهو أغلى فريق 508 ملايين يورو ( إضرب فى عشرة لتعرف القيمة بالمصرى ) يليه فريق اسبانيا 504 ملايين يورو ثم فريق الارجنتين 475 مليون يورو ، وهذه بيانات معلنة . أما أغلى لاعب فى العالم فهو الارجنتينى ليونيد ميسى وثمنه 140 مليون يورو أقل قليلا من ثلث ثمن كل فريقه . ويليه البرتغالى كريستيان رونالدو 104 ملايين يورو ثم البرازيلى نيمار 67 مليون يورو .



ورغم اشتراك انجلترا فى بطولات كاس العالم 13 مرة وايطاليا 17 مرة ( البطولة الحالية هى البطولة رقم 20 فى تاريخ المونديال ) الا أنها اول مرة فى تاريخ البطولة تلتقى فيها الدولتان معا لوقوعهما فى مجموعة واحدة ويلعبان بعد غد السبت .

ومن 32 دولة إنتهت إليها تصفيات 204 دول طامعة فى المونديال كانت مصر منهم وظلت كالعادة «مراقبة « ، يظهر فريق البوسنة والهرسك فى البطولة لاول مرة ، بينما تلعب المانيا مباراتها رقم 100 فى البطولة والبرازيل المباراة رقم 97.

وقد أصبح تنظيم البطولات عبئا كبيرا على الدول بسبب إرتفاع تكاليف بناء الملاعب والخدمات وحفلات الإفتتاح إلى جانب « الهبش « الذى يحدث فى بعض الدول . فأزمة اليونان بدأت مع دورتها الأوليمبية قبل عشر سنوات ، وعمدة لندن مازال يشكو من خسائر الدورة التى شهدتها لندن قبل عامين . والبرازيل رغم جنون شعبها بالكرة إلا أنها شهدت مظاهرات غاضبة إستهولت 16 مليار دولار صرفتها الدولة وهو مايعادل تكاليف البطولتين الأخيريتين فى جنوب افريقيا والمانيا ، وياويل الحكومة البرازيلية إذا لم يفز فريقها بالكأس !

*نقلا عن الأهرام المصرية