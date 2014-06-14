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صلاح منتصر

كاتب وصحفي مصري شهير بجريدة الأهرام وصاحب عمود يومي بعنوان مجرد رأي

كاتب وصحفي مصري شهير بجريدة الأهرام وصاحب عمود يومي بعنوان مجرد رأي

العالم يلعب

يشهد كأس العالم لاول مرة تخصيص سبع كاميرات لكل مرمى خلال مباريات البطولة التى تبدأ اليوم فى البرازيل ، بحيث إذا جاوزت الكرة كامل خط المرمى تلقى حكم المباراة إشارات ذبذبية فيصفر محتسبا الهدف .

ومن قبل كرر جوزيف بلاتر رئيس امبراطورية الفيفا إن متعة الكرة فى أخطاء الحكام ،مما جعله يحارب تدخل وسائل التكنولوجيا فى اللعبة . وقد يكون صحيحا أن ما تثيره الأخطاء من تعليقات تظل حديث عشاق اللعبة بلا نهاية ، لكن الكرة اليوم أصبحت بيزنس ضخم ومراهنات ومكافآت وفلوس . فثمن لاعبو فريق البرازيل وهو أغلى فريق 508 ملايين يورو ( إضرب فى عشرة لتعرف القيمة بالمصرى ) يليه فريق اسبانيا 504 ملايين يورو ثم فريق الارجنتين 475 مليون يورو ، وهذه بيانات معلنة . أما أغلى لاعب فى العالم فهو الارجنتينى ليونيد ميسى وثمنه 140 مليون يورو أقل قليلا من ثلث ثمن كل فريقه . ويليه البرتغالى كريستيان رونالدو 104 ملايين يورو ثم البرازيلى نيمار 67 مليون يورو .

ورغم اشتراك انجلترا فى بطولات كاس العالم 13 مرة وايطاليا 17 مرة ( البطولة الحالية هى البطولة رقم 20 فى تاريخ المونديال ) الا أنها اول مرة فى تاريخ البطولة تلتقى فيها الدولتان معا لوقوعهما فى مجموعة واحدة ويلعبان بعد غد السبت .

ومن 32 دولة إنتهت إليها تصفيات 204 دول طامعة فى المونديال كانت مصر منهم وظلت كالعادة «مراقبة « ، يظهر فريق البوسنة والهرسك فى البطولة لاول مرة ، بينما تلعب المانيا مباراتها رقم 100 فى البطولة والبرازيل المباراة رقم 97.

وقد أصبح تنظيم البطولات عبئا كبيرا على الدول بسبب إرتفاع تكاليف بناء الملاعب والخدمات وحفلات الإفتتاح إلى جانب « الهبش « الذى يحدث فى بعض الدول . فأزمة اليونان بدأت مع دورتها الأوليمبية قبل عشر سنوات ، وعمدة لندن مازال يشكو من خسائر الدورة التى شهدتها لندن قبل عامين . والبرازيل رغم جنون شعبها بالكرة إلا أنها شهدت مظاهرات غاضبة إستهولت 16 مليار دولار صرفتها الدولة وهو مايعادل تكاليف البطولتين الأخيريتين فى جنوب افريقيا والمانيا ، وياويل الحكومة البرازيلية إذا لم يفز فريقها بالكأس !

*نقلا عن الأهرام المصرية

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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