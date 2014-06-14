حشرات النمل تحاصر سرير حارس الأورغواي

تفاجئ فرناندو موسليرا، حارس مرمى منتخب الأورغواي، بتواجد أسراب كبيرة من النمل البرازيلي على سريره داخل مقر بعثة المنتخب فيما نشر فرناندو صورة الحادثة على حسابه الخاص عبر برنامج إنستغرام.

ووصل النمل إلى أماكن نوم لاعبي المنتخب الذي يسكن في معسكر يقع بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، وقال موسليرا إن الأمر تم التعامل معه بسهولة بواسطة المسؤولين.

وأضاف حارس غلطة سراي التركي: "كان الأمر مضحكاً أكثر من أي شيء، وجدنا النمل، على سريري وسرير الحارس الاحتياطي رودريجو مونيوز الذي يتقاسم الغرفة معي". وأكمل حديثه: "لكن الأمر مر بسهولة وحضر المسؤولون سريعاً وغيروا الأغطية".

ويلعب منتخب الأورغواي يوم السبت مع منتخب كوستاريكا ضمن المجموعة الرابعة التي تحتوي على منتخبي إيطاليا وإنجلترا.