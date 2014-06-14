تشيلي تـتـخطى الكنغر الأسترالي بثلاثية

فاز منتخب تشيلي على منتخب أستراليا 3-1 ضمن الجولة بالمجموعة الثانية لكأس العالم 2014 على ملعب أرينا بانتانال البرازيلي وسط سيطرة تشيلية كبيرة منذ البداية فيما ظهر الكنغر الأسترالي بأداء جيد في الحصة الثانية.

هدفان تشيليان في المقدمة، حيث سجل اليكسيس سانشيز الكرة في الشباك الأستراليين، بعد 12 دقيقة من البداية وأتبعه خورخي فالديفيا بهدف آخر من تسديدة جيدة لتتقدم تشيلي 2- صفر لكن ضربة رأس قوية من تيم كاهيل في الدقيقة 35 قلصت الفارق لأستراليا.



وكافحت استراليا لادراك التعادل في الشوط الثاني ووضع كاهيل الكرة في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف لوجود تسلل. وأكد جان بوسيجور انتصار تشيلي بالهدف الثالث الذي جاء بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحصل فريق المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي على أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية التي تضم أيضا هولندا واسبانيا.



وشارك لاعب الوسط ارتورو فيدال مع تشيلي منذ البداية بعدما تعافى جراحة في غضروف الركبة قبل 37 يوما وقرر المدرب خورخي سامباولي انه لائق للعب.



ومن المفترض أن يلعب فيدال دورا هاما مع تشيلي التي تتطلع للتأهل من المجموعة الصعبة التي تتصدرها هولندا بعد فوزها 5-1 على اسبانيا حامل اللقب في وقت سابق اليوم.





