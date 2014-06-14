كولومبيا تسحق اليونان.. وفالكاو يراقب من المدرجات

فازت كولومبيا على اليونان 3-0 في مباراة استطاع فيها المنتخب الأميركي الجنوبي السيطرة والتسجيل مبكراً على ملعب جوفيرنادور ماجاليس البرازيلي، ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2014.

وسجلت كولومبيا هدفا مبكرا في الدقيقة الخامسة ولم يستطع الدفاع اليوناني الصمود أمام الهجوم الكولومبي بعد أن استغل بابلو ارميرو كرة عرضية من خوان كوادرادو حولها بيمناه داخل المرمى، فيما كان المهاجم المصاب رادمل فالكاو يراقب من المدرجات.

وأضاف تيوفيلو جوتيريز الذي اختاره الأرجنتيني خوسيه بيكرمان مدرب كولومبيا لتعويض فالكاو، وسجل تيوفيلو الهدف الثاني من مدى قريب في الدقيقة 58 بعد أن استغل كرة رأسية من ابل اجيلار بعد ركلة ركنية لعبها جيمس رودريجيز.



واختتم رودريجيز الثلاثية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن تلقى تمريرة بكعب القدم من كوادرادو ليسددها في المرمى. وحصدت كولومبيا أول ثلاث نقاط لها في المجموعة التي تضم أيضا ساحل العاج واليابان.

واضطر فرناندو سانتوس مدرب اليونان إلى الحفاظ على المهاجم كوستاس ميتروغلو على مقاعد البدلاء مفضلا الاعتماد على المخضرم ثيوفانيس جيكاس البالغ من العمر 34 عاما.