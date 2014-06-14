مارادونا: مورينهو على حق.. هفوات كاسياس لا تغتفر

قال الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا إن إيكر كاسياس حارس مرمى منتخب إسبانيا، كان سبباً رئيساً في خسارة بطلة العالم أمام هولندا 1-5.

وأعلن مارادونا أنه يتفق مع البرتغالي مورينهو مدرب ريال مدريد السابق، الذي وضع كاسياس على دكة البدلاء وجلب ديغو لوبيز بديلاً عنه لحراس المرمى الأبيض، مما كلّف مورينهو الخروج وإقالته من الريال قبل موسمين، بالتزامن أثناء عيد ميلاد كاسياس الذي وجد دعماً جماهيرياً هائلاً.

وقال مارادونا خلال أحد الاستوديوهات التحليلية: "ما قاله صديقي مورينهو قبل عامين كان صحيحاً، كاسياس لم يعد كما في السابق، رأيت في مباراة هولندا وإسبانيا هفوات كاسياس الكبيرة التي لا تغتفر، مورينهو كان محقاً".

وتملك إسبانيا حارسين بديلين لكاسياس، الأول دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد والثاني بيبي رينا الذي يحمي عرين نابولي الإيطالي، وربما يزج مدرب إسبانيا ديل بوسكي بأحدهما خلال مباراة تشيلي المقبلة.