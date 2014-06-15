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أصداء كأس العالم

الإسبان يمسحون آثار الهزيمة الإسبان يمسحون آثار الهزيمة الأحد 16 شعبان 1435 هـ - 15 يونيو 2014
ترقب إيطالي ترقب إيطالي الأحد 16 شعبان 1435 هـ - 15 يونيو 2014
أصدقاء خارج الحدود أصدقاء خارج الحدود الأحد 16 شعبان 1435 هـ - 15 يونيو 2014
من أجل البرازيل من أجل البرازيل الأحد 16 شعبان 1435 هـ - 15 يونيو 2014
ترقب لمواجهة ألمانيا والبرتغال ترقب لمواجهة ألمانيا والبرتغال الأحد 16 شعبان 1435 هـ - 15 يونيو 2014

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