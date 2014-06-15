بالوتيلي يقود إيطاليا للفوز على إنجلترا

فاز المنتخب الإيطالي على المنتخب الإنكليزي 2-1، فجر الأحد، وسط مباراة ساخنة شهدها ملعب أرينا دي أمازونيا البرازيلي ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2014.

وسجل النجم الإيطالي المشاغب ماريو بالوتيلي هدف الفوز في الدقيقة 50 بكرة رأسية، ليقود منتخب بلاده إلى فوز ثمين. وكانت لصالح منتخب الطليان الذين أحرزوا هدف التقدم عبر كلاوديو ماركيزو عند الدقيقة 35، فيما أرسل واين روني كرة عرضية رائعة ترجمها ستوريدج داخل المرمى مسجلاً التعادل 37.

ولجأت إيطاليا بعد الهدف إلى الدفاع للحد من هجمات إنجلترا الخطيرة بسبب فارق السرعة.

ودفع تشيزاري برانديلي مدرب إيطاليا بخمسة لاعبين في خط الوسط في محاولة للحد من خطورة وسرعة المهاجمين الشبان في إنجلترا.

ولعب بيرلو في وسط الملعب إلى جانب دانييلي دي روسي وماركيسيو، إضافة إلى ماركو فيراتي. وغاب الحارس جيانلويجي بوفون قائد المنتخب الإيطالي بسبب إصابة في الكاحل، ولعب بدلا منه سلفاتوري سيريجو.

في حين اعتمد روي هودجسون مدرب إنجلترا على الثلاثي المكون من رحيم سترلينج وداني ويلبيك وروني لمساندة ستوريدج في الهجوم، فيما اعتبرت الجماهير أن خسارة الأسود الثلاثة تعتبر بداية مخيبة لحلم غاب كثيراً عن الخزائن البريطانية.