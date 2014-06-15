صحف كوستاريكا تسخر: تجاوزنا "الفقراء"

احتفلت جماهير كوستاريكا بفوز منتخبها الوطني على أوروجواي في كأس العالم لكرة القدم باعتباره أهم انتصار كروي في تاريخ البلاد وأرسلت تحذيرا لباقي المنتخبات بضرورة التعامل معها بجدية تامة.



وكتبت صحيفة لا ناسيونال المحلية في عنوان عريض "فريق عظيم وأوروجواي الفقيرة" بعدما تعرضت كوستاريكا قبل المباراة لسخرية من وسائل إعلام في أوروجواي وصفت كوستاريكا بأنها "كوستا الفقيرة".



وأضافت الصحيفة "كوستاريكا حققت أعظم انتصار في تاريخها."



وقالت صحيفة دياريو إكسترا بموقعها على الإنترنت "تاريخي" إلى جانب صور لمشجعين سعداء أثناء الاحتفال بالانتصار في شوارع العاصمة سان خوسيه.





وفي البرازيل ارتدى الآلاف قميص كوستاريكا الأحمر المبلل بسبب الأمطار واحتفلوا على شواطئ فورتاليزا بالانتصار الكبير بنتيجة 3-1 أمس السبت الماضي على أوروجواي بطلة العالم السابقة.





وقال المشجع رودريجو ماتاموروس الذي يخطط للسفر خلف الفريق إلى ريسيفي حيث سيلعب مباراته المقبلة أمام إيطاليا ثم إلى بيلو هوريزونتي في الجولة الأخيرة أمام إنجلترا "كنا نعلم أننا نملك فريقا جيدا حتى لو لم نملك أفضل لاعبي العالم لكننا لم نتخيل ذلك."





وأشادت الكثير من الجماهير بالشاب جويل كامبل الذي أحرز الهدف الأول لكوستاريكا وشكل خطورة كبيرة طوال اللقاء.





وقال مشجع آخر اسمه خوسيه بونيا "إنه واحد من النجوم الذين يسطعون بمفردهم. إنه شاب لكنه يلعب بشكل جيد منذ فترة. لقد تابعنا كيف كان يلعب في بطولات الشباب في السنوات الأخيرة."





واجتازت كوستاريكا الدور الأول مرة واحدة في كأس العالم 1990 حينما فازت على اسكتلندا والسويد قبل أن تخسر أمام تشيكوسلوفاكيا في الدور الثاني.





وفي الظهور الأخير لكوستاريكا في كأس العالم 2006 خسرت مبارياتها الثلاث ودخل مرماها تسعة أهداف وودعت المسابقة مبكرا.





وفوز الأمس كان الأول على الإطلاق لكوستاريكا على أوروجواي بعد 24 سنة من المحاولات. وخسرت كوستاريكا ست مرات وتعادلت مرتين في ثماني مواجهات سابقة مع أوروجواي.



وفي ظل أهمية البطولة فإن هذا الانتصار الأكبر في تاريخ البلاد.





وسبق لكوستاريكا الفوز 3-صفر على البرازيل في 1960 و1-صفر على إيطاليا في 1984 لكن حدث ذلك في بطولتي الأمريكتين والأولمبياد على الترتيب لكن لم يحدث شيء مماثل في كأس العالم.





وجلس المشجع بونيا على شاطئ فورتاليزا وقال "مباراة انجلترا ستكون صعبة لأنها خسرت أمام إيطاليا وستكون في حاجة للنقاط الثلاث. لكن قبل ذلك سنواجه إيطاليا وسنأمل في الخروج بالتعادل الذي سيساعد الفريقين على التقدم بالمسابقة."