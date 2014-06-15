طائرة تجسس تربك استعدادات الفرنسيين

توقفت حصة تدريب المنتخب الفرنسي الذي يستعد لملاقاة منتخب الهوندوراس، يوم الأحد، بعد مزاعم انتشرت بتحليق طائرة من دون طيار فوق ملعب تدريب معسكر ريبيراو بريتو شمال ساو باولو البرازيلية.

ووقعت الحادثة يوم الثلاثاء الماضي وسط استغراب كبير من قبل المدرب الفرنسي ديديه ديشامب، وقال للصحافيين: "يبدو أن هذ النوع من الطائرات يستخدم أكثر فأكثر، لا نريد تدخلاً في خصوصياتنا". وأكمل المدرب الذي قاد بلاده كلاعب للفوز بمونديال 1998: "القرار ليس بيدي، الاتحاد الدولي يتولى الموضوع ويجري تحقيقا".

ويتخوف الفرنسيون من مشكلات تتعلق بالمنتخب الوطني بعد حادثة كأس العالم 2010 إثر تمرد لاعبين كبار على غرار باتريس إيفرا وزملائه على المدرب ريمون ديمونيك الذي تلقى شتائم من قبل اللاعب أنيلكا بين شوطي مباراة المكسيك وفرنسا التي خسرها الفرنسيون بهدفين نظيفين.