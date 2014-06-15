كوستاريكا تقلب الطاولة على الأورغواي.. وتبهر العالم

بهرت كوستاريكا متابعي كأس العالم 2014، بعدما قلبت الطاولة على الأورغواي وفازت 3-1 في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، فيما شهدت نهاية المباراة أحداثاً ساخنة بعد طرد الأورغوياني ألفارو بيريرا وسط غياب تام للنجم لويس سواريز.

أحرز جويل كامبل هدفا وصنع آخر ليقود كوستاريكا لفوز مفاجئ، وقبل ذلك تقدمت أوروغواي من ركلة جزاء في الدقيقة 24 بعد أن أعاق جونيور دياز منافسه دييجو لوجانو داخل منطقة الجزاء.

ورغم إهدار العديد من الفرص في الشوط الأول نجحت كوستاريكا في إدراك التعادل في الدقيقة 54 عن طريق كامبل من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ولم تمضِ سوى ثلاث دقائق حتى أحرزت كوستاريكا الهدف الثاني بعد أن استغل أوسكار دوارتي كرة عرضية من برايان رويز قائد الفريق ولعب الكرة برأسه على يسار الحارس فرناندو موسليرا.

وأضاف البديل ماركو أورينا الهدف الثالث لكوستاريكا قبل خمس دقائق من نهاية المباراة بعد أن تلقى تمريرة بينية ولا أروع من كامبل.

وطرد بيريرا لاعب أوروغواي في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تدخل عنيف ضد كامبل.

ولم يشرك أوسكار تاباريز مدرب أوروغواي المهاجم لويس سواريز في التشكيلة الأساسية، كما لم يدفع به خلال المباراة والتزم بالتشكيلة التي أعلنها أمس الجمعة بوجود الثنائي ادينسون كافاني ودييجو فورلان.

كما فضل كريستيان ستواني على جاستون راميريز الأكثر خبرة في وسط الملعب.