لاعبو الجزائر يتشاجرون قبل مباراة بلجيكا

دخل لاعبا المنتخب الجزائري نبيل جيلاس وحسان يبدة في مناوشات خلال مران الفريق داخل المركز الرياضي لمدينة سوروكابا، وسط استعدادات خضراء مكثفة للمباراة الافتتاحية أمام بلجيكا يوم الثلاثاء المقبل.

وكشفت صحيفة "النهار" بموقعها الإلكتروني، أن جيلاس مهاجم فريق بورتو البرتغالي تدخل بطريقة خشنة مع حسان يبدة لاعب وسط فريق أودينيزي الإيطالي خلال محاولته لاسترجاع الكرة، ليدخل اللاعبان على إثرها في ملاسنة كلامية تطورت إلى مناوشات بعد انفعال يبدة الذي شتم جيلاس عقب تدخله الأرعن.

وأوضحت الصحيفة أن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، تدخل لفض النزاع واحتواء الوضع ليكمل بعدها اللاعبون المباراة بشكل عادي. وكان يبدة يعاني من إصابة على مستوى الكاحل، وعاد مؤخرا إلى جو التدريبات الجماعية، وكان متخوفا من أن يتسبب له تدخل زميله في إصابة أخرى قد تحرمه من المشاركة في المونديال.

وبعد نهاية المواجهة التجريبية، اجتمع قائد المنتخب مجيد بوقرة باللاعبين على انفراد بموافقة من خليلوزيتش، حيث طلب بوقرة من اللاعبين ضرورة التركيز على العمل وتفادي مثل تلك التصرفات التي قد تؤدي إلى حدوث تكتلات داخل المجموعة، وهو ما قد يؤثر سلبا على المنتخب المقبل على تمثيل الجزائر في كأس العالم.

وتستهل الجزائر مشوارها في المجموعة الثامنة بملاقاة بلجيكا يوم الثلاثاء، بمدينة بيلو هوريزونتي، ثم تلاقي كوريا الجنوبية بمدينة بورتو الجري وروسيا بمدينة كوريتيبا يومي 22 و26 من الشهر الجاري.