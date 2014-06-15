مدرب البوسنة يسأل: كيف حال الهلال وسامي والدعيع؟

سأل صفوت سوسيتش، مدرب منتخب البوسنة والهرسك المشارك بكأس العالم 2014، نواف التمياط لاعب الهلال السعودي السابق، عن أحوال الفريق الأزرق وقائديه سامي الجابر ومحمد الدعيع خلال لقاء حدث بين صفوت والتمياط يوم السبت.

ونشر التمياط صورة عبر تويتر، لصفوت سوسيتش الذي درب الهلال السعودي عام 2001، وقال: "أروع صدفة أني التقيت مدربي مع الهلال 2001، صفوت سوسيتش مدرب البوسنة في كأس العالم وسألني عن الهلال وسامي والدعيع".

وأضاف أفضل لاعب في آسيا عام 2000: "رغم قصر الفترة اللي دربنا فإنني استفدت منه الكثير، كان لاعبا كبيرا في أوروبا ومدربا رائعا، أتمنى له التوفيق، عنده منتخب شاب وطموح".

وتلعب البوسة ضمن المجموعة السادسة، وتواجه الأرجنتين يوم الاثنين قبل أن تخوض لقاء هاما ضد نيجيريا فيما تختم مجموعتها مع الإيرانيين.