نيشيمورا وعيد

لم يكن المخضرم الكبير الياباني نيشمورا في يومه وهو يدير لقاء البرازيل وكرواتيا ورغم خبرته الكبيرة ومشاركته أكثرمن مرة بكأس العالم إلا أنه وقع بأخطاء فادحة بالمباراة الافتتاحية الأسوأ تحكيميا والتي ربما تنذر بكوارث قادمه تحكيميا!

البرازيل لم تكن بحاجة نيشمورا للفوز فهي بأسلوبها قادرة على انتزاع النقاط الثلاث حتى بأحرج ثواني المباراة!

ركلة الجزاء التي احتسبها نيشمورا تذكرني بتحليلات الخبراء لدينا عند ظهورهم بعد كل جوله وهم يؤكدون اغفال الحكام للكثير من ضربات الجزاء على طريقة نيشمورا يريدون ركلات الجزاء!

ولدينا ايضا من المتعصبين من يظهر اكثر من ركلة جزاء على طريقة سقوط فريد لاعب منتخب البرازيل!

ركلة الجزاء قرار حاسم وموثر بنتائج المباريات لذلك احتسابه لابد ان يكون دقيقا وغير قابل لشك!

وليس على طريقة حكام كرة السلة كما قال مدرب كرواتيا!

ابراهيم العمر احد خبراء التحكيم وصاحب الشخصية القويه لو احتسب كل سقوط هلالي بنهائي الهلال والنصر الشهير عام 16 لربما حطم الرقم القياسي باحتساب ركلات الجزاء لثنيان!

العمر كان يقول للحكام بالمحاضرات معلقا على احتسابهم لركلات جزاء على طريقة نيشمورا هذه بلنتيات أبو ريالين لاتحسبوها بالفعل هي أبو ريالين ومن يعترف بها هو خبير أبو ريالين!

بقي رافشان وشكرالله وبنيجامين هل يوكدون ان التحكيم الاسيوي بخير ام يؤكدون ان ابعاد خليل جلال اتى بتحيز واضح من الاتحاد الاسيوي نرى شكرالله ونحكم وهل يكرر أخطاء نيشمورا بالافتتاح أم أن الجدارة تكون حاضرة بالمونديال البرازيلي!

استغرب من بعض التعليقات سواء من بعض مقيمي التحكيم وهم يعلقون على صورة احمد عيد والخميس والنويصر وحضورهم الافتتاح لمونديال البرازيل وكأنهم قد قاموا بفعل قبيح او بالسياحة من مكافآت الحكام التي لم تصرف وكان اتحاد القدم ليس له اموال إلا مكافآت الحكام !!

عيد ياسادة المقيمين والحكام صرف هذا الموسم من مكافآت وحقوق الحكام الماضية الشيء الكثير بل سدد من مديونيات الاتحاد الماضي الكثير بعد مكرمة الملك حفظه الله!

عيد الداعم الاول للحكام وان لم يعجب المقيمين الجدد والقدامى وأيضا بعض الإعلاميين ممن اخذ الصورة رمزا للاستهزاء والتندر بتويتر العجيب وهم مع الاسف من يصيفون على حساب الآخرين وليس شخصا بحجم عيد والخميس يبحث عن السياحة على حساب الاتحاد!

أحمد عيد تحتم القوانين العالمية لفيفا عليه الحضور لاجتماعات كونجرس فيفا العالمي لتصويت على القرارات ومناقشة المواضيع التي تهم الاتحادات الكروية وعلاقتها بفيفا وبرامجها واختيار مندوبيها ولو لم يحضر عيد لغاب صوت الاتحاد السعودي لكرة القدم!

من قبل كان يحضر الاميرسلطان بن فهد بصفته رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وكذلك الامير نواف بن فيصل فهل كانا يحضران كسياحه ام كاصحاب قرار!

لاينسى بلاتر الاميرفيصل بن فهد رحمه الله والذي يعود له الفضل الاكبر في تنصيبه رئيسا لاعلى سلطة رياضية عام 98 بفرنسا بعد أن وحد كلمة العرب وآسيا ضد يوهانسن رئيس الاتحاد الاوروبي وداعمه حياتو رئيس الاتحاد الافريقي لذلك حصل حكام كرة القدم على حقوقهم بالمونديال واسالوا بوجسيم والغندور ومن فاد النهائي بلقوله والرابع الزيد!

*نقلا عن الرياضية السعودية