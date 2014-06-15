هولندا تهز عرش أسبانيا

في مدينة سلفادور البرازيلية وعلى ملعب أرينا فونتي نوفا وفي مباراة ثائرية حققت هولندا نتيجة تاريخية بعد أن لقنت الأسبان أبطال مونديال 2010 درساً لن ينسوه في تاريخ كرة القدم المونديالية وهزت عرشهم المونديالي عندما ضربوهم بزلزال بقياس خمسة ريختر من الأهداف مقابل هدف من ركلة جزاء وثأروا لخسارتهم في نهائي مونديال جنوب أفريقيا ( 2 /1 ) وهي المرة الأولى التي تستقبل فيها شباك مرمى أسبانيا خمسة أهداف منذ مونديال 1950 بالبرازيل !!.

لم يكن أحد يتوقع أن تصل النتيجة إلى هذا العدد الكبير من الأهداف بسبب قوة الفريق الأسباني وكثرة نجومه وإنجازاته ، ولكن من شاهد المباراة وأخطاء الحارس العملاق كاسياس وحالة دفاع الأسبان التي يرثى لها لأن منطقة الدفاع الأسبانية أصبحت عبارة عن شوارع يخترقها هجوم الطواحين الهولندية كيفما شاءوا وقد سنحت لهم الفرصة لزيادة غلّة الأهداف ولكنهم أضاعوا العديد من الفرص السهلة ولو وفّق اللاعبون في تسجيلها لأصبحت النتيجة كارثية وفضيحة بجلاجل !!

ولكن إذا عرف السبب بطل العجب ، لقد لعب المنتخب الأسباني بتشكيلة فيها سبعة لاعبين ممن شاركوا في المباراة النهائية لكأس العالم 2010 مع منتخب هولندا وهؤلاء اللاعبون كبر سنهم وقلّت لياقتهم وبطئت حركتهم والدليل ما حصل لهم في المباراة ، وكذلك تشبعوا من كثرة المشاركة في المباريات وتحقيق الألقاب المحلية والقارية والعالمية مع أنديتهم ومنتخب بلادهم وهذا قلل من الحافز المعنوي والشعور والإحساس لديهم لأنهم حققوا آمالهم وطموحاتهم ، وقد صرح مدربهم قبل فترة بأنه يخشى عليهم من إهتزاز عرشهم وصدق ما توقعه !!

أعتقد أن هذه النتيجة الكبيرة والمؤلمة هزّت عرش الكرة الأسبانية ودقت جرس إنذار لنهاية عصر الأسبان الكروي وأفول نجومهم التي كانت ساطعة في سماء الكرة العالمية في الفترة الماضية .

أما الفريق الهولندي فقد لعب بقوة وبروح قتالية عالية منذ بداية المباراة وطبّقوا خطط مدربهم وأثبت نجوم هولندا تألقهم وإستفادوا من لاعبي الخبرة الأربعة الذين كان لهم دور مؤثر وفعال في هذه النتيجة والفوز التاريخي وحققوا الهدف الذي وضعوه نصب أعينهم وهو الفوز في أول مباراة ثم تكملة المشوار للوصول للمباراة النهائية التي أخفقوا في الحصول على لقب البطولة بها عدة مرات حيث عاندهم الحظ وسوء الطالع فهل يتحقق لهم هذه المرة الفوز باللقب ؟

الإجابة صعبة وكذلك الطريق صعب وشاق وأمامهم أشواك كثيرة وعقبات يجب عليهم إجتيازها !!

أعجبني تصريح مساعد مدرب هولندا الهادئ والمتواضع عند الفوز وذلك عندما قال نحن سعداء بهذا الفوز التاريخي على أسبانيا ولكن لدينا العديد من المباريات الهامة في مجموعتنا ونخشى جميع الفرق ونعمل للجميع ألف حساب .

قبل الختام :

مباريات المونديال قوية ومثيرة منذ بدايتها وهناك العديد من المفاجآت ستتابعونها في قادم الأيام .

*نقلا عن الشرق القطرية