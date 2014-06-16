ألمانيا تمزّق شباك البرتغال برباعية بيضاء

مزّق منتخب ألمانيا شباك المنتخب البرتغالي، وانتهت المباراة 4-0 للماكينات الألمانية، وتعتبر تلك المباراة الأولى للفريقين بالمجموعة السابعة على ملعب أرينا فونتي نوفا البرازيلي في كأس العالم 2014، فيما طرد مدافع البرتغال بيبي بالشوط الأول بعد تهوره ولم يظهر القائد رونالدو على الإطلاق، حيث كان غائباً عن أجواء المباراة.

وأحرز توماس مولر الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 12 وكذلك الهدفين الثالث والرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول والدقيقة 78 وأضاف المدافع ماتس هوملز الهدف الثاني في الدقيقة 32.

ودخل كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم التشكيلة الأساسية للبرتغال بعد تعافيه من الإصابة لكنه لم يظهر بمستواه المعروف في ظل قوة الدفاع الألماني وعدم تلقيه المساندة المطلوبة.

وخرج المدافع بيبي مطروداً بعدما اعتدى على المهاجم مولر في الدقيقة 37 وبات مهددا بالتعرض للإيقاف لأكثر من مباراة واحدة.

وبعد مرور نحو ساعة من اللعب خرج فابيو كوينتراو زميل رونالدو وبيبي في ريال مدريد بطل أوروبا من المباراة بسبب تعرضه لشد عضلي.

لكن في الواقع حققت ألمانيا فوزا مستحقا بعدما تفوقت تماما على البرتغال قبل حتى طرد بيبي أو إصابة كوينتراو.

وفي البداية ارتكب روي باتريسيو حارس مرمى البرتغال خطأ فادحاً عند محاولته إبعاد كرة لتصل إلى سامي خضيرة الذي سددها من خارج المنطقة في المرمى الخالي لكنها جاءت بجوار القائم مباشرة.

وفي المرات النادرة التي ظهر فيها رونالدو توغل الجناح السريع من ناحية اليسار وسدد كرة أنقذها الحارس مانويل نوير بصعوبة.

وأضاف المدافع هوملز الهدف الثاني بضربة رأس بعد ركلة ركنية في منتصف الشوط قبل أن يتعرض بيبي بعدها للطرد بقليل لتنتهي نظريا آمال البرتغال في العودة إلى المباراة.

وأرسل توني كروس كرة عرضية وأخفق المدافع برونو الفيس في إبعاد الكرة ليستحوذ عليها مولر ببراعة ويسدد بقوة في المرمى مع اللحظات الأخيرة للشوط الأول.

وواصلت ألمانيا اللعب بقوة في الشوط الثاني وأهدرت عدة فرص لتعزيز تقدمها قبل أن يستكمل مولر ثلاثيته قرب النهاية. وأضاع مسعود أوزيل انفرادا تاما بالمرمى بعدما سدد كرة أنقذها باتريسيو قبل أن يهدر زميله جوتسه فرصة أخرى سهلة.

وخرج هوملز مصابا في منتصف الشوط وشارك زميله شكودران مصطفى الذي دخل أساسا تشكيلة ألمانيا في البطولة في اللحظات الأخيرة بعد تعرض ماركو ريوس للإصابة في آخر لقاء ودي قبل كأس العالم.

ورغم تقدم ألمانيا المريح لم يحصل ميروسلاف كلوسه مهاجم ألمانيا على فرصة المشاركة في ظل سعيه لزيادة رصيده من الأهداف في نهائيات كأس العالم وتأخره بهدف واحد عن الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي رونالدو برصيد 15 هدفاً.