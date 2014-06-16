شكوك حول مشاركة البرازيلي هالك أمام المكسيك

ينتظر الجهاز الطبي بالمنتخب البرازيلي نتائج فحوص المهاجم هالك قبل اتخاذ قرار في وقت لاحق بشأن إمكانية مشاركته أمام المكسيك غداً الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2014.

وخرج هالك صاحب البنية الجسدية القوية من مران البرازيل صباح أمس الأحد بسبب معاناته من إصابة في الفخذ، قبل أن يقول المسؤولون إن هذا إجراء احترازي ومن المتوقع أن يكون لائقاً للمباراة المقبلة.

ورغم ذلك سيخضع هالك لمزيد من الفحوص في فورتاليزا اليوم، حيث ستلتقي البرازيل مع المكسيك. فيما يعقد لويز فيليبي سكولاري مدرب البرازيل مؤتمراً صحافياً في وقت لاحق قبل مران الفريق.

وفازت البرازيل على كرواتيا 3-1، فيما تغلبت المكسيك على الكاميرون 1-0 الجولة الأولى وسيقترب الفائز في الجولة الثانية من بلوغ دور الستة عشر.