مهندس آخر في ماناوس

في وسط مدينة ماناوس التاريخي هناك دار الاوبرا "تياترو امازوناس" الذي انشىء عام 1884 خلال ذروة طفرة المطاط التي ساعدت ببناء معظم ارجاء المدينة التي تقع في قلب الامازون.

مهندس معماري ايطالي يدعى سيليستيال سكارديم اشرف على البناء التاريخي لمدة 12 عاما فأحضر الكثير من ايطاليا عبر به فوق المحيط ليصل الى اعماق البرازيل ,فصل اللوحات على اعلى طراز وفرش الارض بأفضل انواع الرخام الايطالي و200 من اجود الثريات زين بها الممرات والصالة, طبعا لان من يجلب الضوء كأنه يملك قطعة منه الى الابد.

يوم السبت الماضي وليس بعيدا عن "تياترو امازونيا" كان هناك مهندس ايطالي اخر يتفنن في اجادة عمله وتحديدا في "ارينا امازونيا" بالطبع هو قائد "الازوري" اندريا بيرلو "لي اركيتيتو" لانه ضابط ايقاع زملائه في ارض الملعب.

بيرلو امام انكلترا قدم السهل الممتنع وكان نادرا ان يفقد الكرة بل انه لعب دور الحاسم في المباراة ففي الهدف الاول خدع دانيال ستاريدج تاركا الكرة لزميله كلاوديو ماركيزيو الذي سجل وسط غابة من السيقان داخل منطقة الجزاء الانكليزية وبالطبع ستذكر خدعة بيرلو طويلا.

ايطاليا لطالما قدمت امراء كرة القدم من كابريني الى جيانيني الى باجيو لكن لبيرلو بصمة تختلف فحين تشاهده وهو يتناقل الكرة بطول الملعب وعرضه بكل هدوء اعصاب تعتقد انه يلعب في الحواري او خلف منزله وليس في اقوى واهم بطولة كروية على مستوى العالم ,ثقته بنفسه رهيبة ,دقة تمريراته ملفتة وهو بعمر الخامسة والثلاثين لايزال يتنقل كالغزال بين الدفاع والهجوم وبحنكة كبيرة يعرف كيف يحتفظ بمجهوده على مدار 90 دقيقة ,اذا لمس الكرة او لم يلمسها فتاثيره واضح على كل هجمة لمنتخب بلاده.

ماريو بالوتيلي سجل الهدف الثاني مستغلا كرة عرضية وكسب جائزة افضل لاعب في المباراة لكن برأيي الشخصي المتواضع من سيذكره جمهور ماناوس هو ذاك الملتحي المخضرم فقد عرف كيف يصل بالمباراة الى بر الأمان.

بيرلو ليس باللاعب السريع او القوي ومن شاهده وهو يغادر ارضية الملعب بعد المباراة والاعياء واضحا عليه يعرف ان هذا اللاعب ليس عاديا فقد حاول مجاراة لاعبين يصغرونه بسنوات طويلة فليس من السهل ان تواجه دانيال ستاريدج ورحيم ستيرلينغ وداني ويلبيك والثلاثي يتمتع بسرعة كبيرة لكن بيرلو عوض القوة البدنية بالذكاء الحاد.

بعض النقاد يعتقدون ان بيرلو الان افضل من اي وقت مضى فهو الواعظ في تشكيلة تشيزاري برانديلي والعقل المدبر في ارضية الملعب ,لابأس فالروح القتالية متوفرة باللاعبين الشباب ومدرب ايطاليا لا يريد من قائده المخضرم الا التفكير وايجاد الحلول في الاوقات الصعبة.

قبل 130 عاما مر سيليستيال سكارديم بماناوس وترك اثرا ثقافيا رائعا ,والسبت الماضي مر مهندسا ايطاليا اخرا اسعد الجماهير انه "الامير الازرق" بيرلو.

كاس العالم 2014 ستكون نهاية المطاف دوليا بالنسبة الى لاعب يوفنتوس الايطالي والسؤال الذي يطرح نفسه في المستقبل القريب..هل يجود الزمان على "الازوري" ببيرلو اخر في المدى المنظور؟

