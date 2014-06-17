بلجيكا تحبط مفاجأة الجزائر.. وتنتصر

خسر منتخب الجزائر مباراته الافتتاحية أمام بلجيكا 1-2، وقدم الخضر أداء رائعا في الحصة الأولى، مترجمين جهودهم بهدف أول قبل أن يلحق البلجيكيون زمام المباراة ويعادلوا النتيجة ويتقدموا على ملعب جوفيرنادور ماجاليس ضمن المجموعة الثامنة.

وتعافت بلجيكا من تأخرها بهدف أمام الجزائر، وسجلت هدفين في عشر دقائق.

لتفوز، ومن هجمة مرتدة سريعة انطلق ايدن هازارد من الناحية اليسرى، ولعب كرة بينية إلى دريس ميرتنز الذي وجد نفسه في مواجهة مع وهاب رايس مبولحي، حارس الجزائر، وسدد كرة بيمناه على يسار الحارس، محرزا هدف الفوز قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

وكانت البداية جزائرية عندما انطلق فوزي غلام من الناحية اليسرى، ولعب كرة عرضية إلى سفيان فغولي داخل منطقة الجزاء التي تعرض للإعاقة من المدافع يان فيرتونن، ليحتسب الحكم المكسيكي ماركو رودريجيز ركلة جزاء في الدقيقة 25، لينجح فغولي في تسجيل الهدف الأول.

وهدف فغولي هو الأول للجزائر في كأس العالم منذ تعادلها 1-1 مع أيرلندا الشمالية، حينما سجل جمال زيدان في بطولة 1986. وخاضت الجزائر من وقتها خمس مباريات في كأس العالم دون أن تسجل أي هدف.

وأدركت بلجيكا التعادل في الدقيقة 70 عندما لعب كيفن دي بروين كرة داخل منطقة الجزاء إلى البديل مروان فيلايني الذي ارتقى للكرة، وحولها برأسه من فوق الحارس مبولحي داخل المرمى.

وبذلك تحصد بلجيكا أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم روسيا وكوريا الجنوبية أيضا.

ولعب المهاجم روميلو لوكاكو منذ بداية المباراة بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، ليقود هجوم منتخب بلجيكا.

وأشرك المدرب مارك فيلموتس، المدافع دانييل فان بويتن، وهو اللاعب الوحيد في تشكيلة بلجيكا الذي لعب في كأس العالم من قبل بدلا من توماس فرمالين. وفاجأ وحيد خليلوجيتش مدرب الجزائر الجميع بالاعتماد على المهاجم هلال سوداني بدلا من المهاجم الأساسي إسلام سليماني.