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مونديال البرازيل: اليوم الخامس

وشاح الماني .. وربطة معصم برتغالية .. ونصب عينها "هدف" وشاح الماني .. وربطة معصم برتغالية .. ونصب عينها "هدف" الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
دعوات من أجل البوسنة دعوات من أجل البوسنة الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
البرازيليون وسط الأرجنتينيين .. بحثاً عن المتعة البرازيليون وسط الأرجنتينيين .. بحثاً عن المتعة الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
ليس كل حضور برتغالي للبرازيل ينجح .. مثل دا غاما ليس كل حضور برتغالي للبرازيل ينجح .. مثل دا غاما الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
إشارة الـ"4" إشارة الـ"4" الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
حتى البابا .. "أرجنتيني" حتى البابا .. "أرجنتيني" الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
"اللغة" .. رابط "اللغة" .. رابط الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
تحيا الأرجنتين .. ويحيا ميسي تحيا الأرجنتين .. ويحيا ميسي الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
القيصر الجديد القيصر الجديد الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
تنتصر المكائن .. فيفرح الألمان تنتصر المكائن .. فيفرح الألمان الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
البرازيليون يطالبون بالسلام في العالم .. والسياح يريدون الأمان ببلادهم البرازيليون يطالبون بالسلام في العالم .. والسياح يريدون الأمان ببلادهم الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
بعمر 24 عاماً .. 8 أهداف .. انه قادم يارونالدو بعمر 24 عاماً .. 8 أهداف .. انه قادم يارونالدو الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
أبناء التانغو خلف بلادهم .. حتى في ريو أبناء التانغو خلف بلادهم .. حتى في ريو الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
لن نخسر هذه المرة لن نخسر هذه المرة الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
حرارة الظهيرة بالبرازيل .. لايبّردها سوى مشروب، وهاتريك مولر حرارة الظهيرة بالبرازيل .. لايبّردها سوى مشروب، وهاتريك مولر الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
نوير بلحظة "بطالة مقنّعة" أمام البرتغال نوير بلحظة "بطالة مقنّعة" أمام البرتغال الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
سدد .. وسدد .. ربما تنح مستقبلاً سدد .. وسدد .. ربما تنح مستقبلاً الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
تحيا الأرجنتين .. ويحيا ميسي تحيا الأرجنتين .. ويحيا ميسي الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
ماريو يبقى ماريو ! ماريو يبقى ماريو ! الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
لاشيء أجمل من رباعية تشاهدها على مقعد وثير لاشيء أجمل من رباعية تشاهدها على مقعد وثير الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
افعلها .. وأدخل التاريخ ياميروسلاف افعلها .. وأدخل التاريخ ياميروسلاف الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014
نوير بلحظة "بطالة مقنّعة" أمام البرتغال نوير بلحظة "بطالة مقنّعة" أمام البرتغال الثلاثاء 18 شعبان 1435 هـ - 17 يونيو 2014

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