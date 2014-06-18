نوايا هجومية إسبانية قبل مفترق تشيلي

تخوض إسبانيا مساء اليوم مباراة هامة أمام منتخب تشيلي على ملعب ماراكانا ضمن المجموعة الثانية فيما تختم سهرة كأس العالم عندما يلتقي كل من الكاميرون وكرواتيا فجر الخميس في ملعب أرينا دي أمازونيا وهما من المجموعة الأولى.

وفي إسبانيا الني منذ الخسارة القاسية 5-1 أمام هولندا يتعرض فيسنتي ديل بوسكي مدرب المنتخب لضغوط من أجل إجراء تغييرات سريعة ولا يزال هناك ترقب بشأن قرار ديل بوسكي بعد أن قدم حامل اللقب عرضا هزيلا في الشوط الثاني من مباراته الافتتاحية في كأس العالم، لكنه في الواقع يملك العديد من المواهب المتاحة إذا قرر الاعتماد على لاعبين جدد.

ورغم أن الهزيمة أمام هولندا كانت صادمة فإنه تعامل معها بنفس الهدوء تقريبا الذي تعامل معه عند خسارة إسبانيا 1-صفر أمام سويسرا في مباراتها الأولى في جنوب إفريقيا منذ أربع سنوات وقبل أن يحقق الفريق ستة انتصارات متتالية ويحرز اللقب لأول مرة.

وقال ديل بوسكي في مقابلة مع محطة كواترو التلفزيونية الإسبانية أمس الاثنين "ربما نجري تغييرين أو ثلاثة. إذا أجرينا تغييرات فهذا لا يقلل من أي لاعب."

وأضاف "لا يجب أن يشعر أي لاعب في التشكيلة بالقلق فأنا أقدرهم جميعا. لكن الفريق أكثر أهمية من شعور اللاعبين. نحن نتحلى بالمرونة لكننا سنبقي أيضا على كثير من الأمور."

ومن المنتظر أن يحتفظ القائد والحارس إيكر كاسياس بموقعه في التشكيلة الأساسية رغم أنه قدم عرضا مليئا بالأخطاء أمام هولندا ليفقد جزءا من بريقه في إسبانيا حيث يوصف بأنه "القديس إيكر".

لكن ديل بوسكي سيكون مطالبا بضخ دماء جديدة في مركز الوسط المدافع كما أن خابي مارتينيز يبدو مرشحا للعب بدلا من أحد المدافعين سيرجيو راموس أو جيرار بيكي.

وربما يلعب مارتينيز أيضا بدلا من تشابي ألونسو في وسط الملعب وهي المنطقة التي اعتادت إسبانيا الاستحواذ عليها لكنها انكشفت بشدة يوم الجمعة الماضي.

وأكد استيبان باريديس مهاجم تشيلي أن منتخب بلاده الذي بدأ مشواره في كأس العالم بالفوز 3-1 على أستراليا يتدرب على الضغط بقوة على المنتخب الإسباني في مباراتهما في ريو دي جانيرو.



وفي المباراة الأخيرة، يجب أن تحسن أسود الكاميرون التي لا تقهر أداءها الذي كان بلا أنياب في المباراة الافتتاحية حين تواجه كرواتيا في مدينة ماناوس الحارة والرطبة في منطقة الأمازون بالمجموعة الأولى لكأس العالم لكرة القدم غدا الأربعاء وفي الوقت نفسه التأقلم على غياب القائد صمويل إيتو.

ولن يشارك إيتو أفضل لاعب إفريقي أربع مرات في المباراة بسبب إصابة في الركبة. وتسعى الكاميرون صفر-1 أمام المكسيك في مباراتها الأولى لتحقيق فوزها الأول في كأس العالم منذ 2002.

كما تكافح كرواتيا - التي فشلت في التأهل للدور الثاني منذ حصولها على المركز الثالث عام 1998 لتفادي الخروج المبكر بعد خسارتها 3-1 أمام البرازيل.

ولدى كرواتيا مشاكلها الخاصة إذ يواجه صانع اللعب الملهم لوكا مودريتش سباقا ضد الزمن للتعافي من إصابة في الركبة مني بها في المباراة الأولى.

ويثق المدرب نيكو كوفاتش في أن مودريتش سيستطيع اللعب كما رحب بعودة المهاجم ماريو مانزوكيتش من الإيقاف وسيستعيد موقعه من نيكيتسا يلافيتش في خطة 4-2-3-1.

وقال كوفاتش للصحافيين في قاعدة الفريق التدريبية في برايا دو فورتي "مودريتش يتحسن وأعتقد أنه سيكون جاهزا للعب كما أن استعادة مانزوكيتش إضافة حقيقية لأنه قوي ويستطيع نقل الفريق بأكمله للأمام."