المونديال ومحنة التحكيم

لو سألتموني عن ابرز ما لفت نظري في المونديال البرازيلي الحالي بعد انقضاء خمسة ايام من عمره حتى الان لأجبت من دون تردد انه التحكيم.



صحيح ان الدور الاول من البطولة شهد احداثا مهمة لعل ابرزها السقوط المدوي لحامل اللقب منتخب اسبانيا الذي طحنته طواحين هولندا بتلك الخماسية التاريخية التي لا تنسى، وكذلك هزيمة رابع المونديال السابق منتخب الاوروغواي امام الكوستاريكي المغمور، الا ان الصحيح ايضا هو ان الصفارة المونديالية كانت قد شغلت الجميع بما ارتكبته من اخطاء غير متوقعة على الاطلاق.



فمنذ البداية، وتحديدا في مباراة الافتتاح، كانت المؤشرات تذهب الى ان التحكيم قد لا يكون على ما يرام، فها هو الياباني نيشيمورا يرسم اولى علامات الاستفهام من خلال ما ارتكبه من اخطاء لا تتفق ابدا مع اهمية مباراة بمثل هذا الحجم وفي بطولة بمثل هذه الاهمية.



ولعل الخطأ الاكبر هو احتسابه لركلة جزاء “وهمية” اثارت الكثير من الاقاويل، ورسمت علامات استفهام كبيرة وخصوصا انها احتسبت لمصلحة منتخب البلد المضيف البرازيل ومهدت بالتالي لخروجه فائزا على كرواتيا بثلاثة اهداف لهدف.



لا ننكر طبعا احقية البرازيل بالفوز في ذلك اللقاء بعد ان فرض الكثير من الارجحية والسيطرة، لكننا نتحدث هنا عن الاهداف وعن ركلة جزاء كانت هي من وضعت البرازيل في المقدمة عقب معاناة كبيرة في محاولات فك طلاسم دفاعات كرواتيا الباحثة عن تعادل كان يمكن ان يحسم اللقاء فعلا وفقا للقراءة التكتيكية في المقارنة بين الاداء الدفاعي لكرواتيا والهجومي للبرازيل.

لا نتهم نيشيمورا بشيء ابدا لكننا نتحدث عن اخطاء ارتكبت ربما بسبب سلسلة من الضغوط التي عاناها بدءا من الاتهامات التي وجهت له من قبل الاعلام البرازيلي الذي تحدث طويلا قبل اللقاء عن ظلم سابق اوقعه نيشيمورا على البرازيل في مناسبة سابقة ومرورا بضغط الجمهور الذي عاناه بسبب تأخر البرازيل بهدف السبق الكرواتي المبكر.



اقول ذلك لانني، مثل الكثيرين، كنت قد وجدت في احتساب ركلة الجزاء تلك على انها مجاملة للبرازيل ليس اكثر، لان ما حدث لم يكن يستوجب ذلك ابدا وهو ما اقره الفيفا نفسه لاحقا عندما قرر ابعاد نيشيمورا واعادته الى بلاده على اول طائرة.



وما حدث في مباراة الافتتاح تلك عاد ليتكرر في مباراة لاحقة عندما احتسب الايطالي ريتزولي ركلة جزاء مثيرة للجدل هي الاخرى لتمنح اسبانيا فرصة التقدم بهدف السبق عن طريق تشافي الونسو قبل ان يرد الهولنديون بالخماسية التاريخية التي انقذت الحكم من سهام النقد القاسية لان الانظار كانت قد اتجهت صوب حدث اكبر بكثير من مجرد خطأ في قرار تحكيمي وهو حدث الانهيار المروع لحامل اللقب في اول المشوار.



ولم يكن الامر ليتوقف عند حدود هاتين الركلتين “الغريبتين” وانما امتد ايضا صوب قرارات اخرى غير موفقة ولا تتفق مع مناسبة بمثل هذا الحجم وبطولة بمثل هذه الاهمية حيث شهدنا مساعد الحكم وهو يلغي هدفين صحيحين جدا للمكسيك في مرمى الكاميرون، مثلما شهدنا في حالة اخرى كيف خرجت الكرة بكامل محيطها من الملعب من دون ان ينتبه الى ذلك حكم المباراة او مساعده، بينما كانت هناك حالات غيرها ظهر فيها الحكم وهو في موقع بعيد ولا يسمح له باتخاذ القرار المناسب مثل ذلك الذي اغفل خطأ جاء منه الهدف الهولندي الثالث في مرمى اسبانيا.



نعم، ندرك جيدا حقيقة ان الاخطاء واردة في كرة القدم، ولكن علينا ان لا ننسى بأننا نتحدث هنا عن كاس العالم. بمعنى اننا نتحدث عما يفترض ان يكون الافضل على مستوى العالم كله سواء بالنسبة الى اللاعبين او الحكام ايضا وذلك ما يجعلنا نسجل استغرابنا الشديد ويدفع بنا للتساؤل ان كان التحكيم “العالمي” يمر بمحنة حقيقية؟





*نقلا عن الملاعب العراقية