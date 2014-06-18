ثلاثية هولندية تطحن الكنغر الأسترالي

فاز منتخب هولندا على المنتخب الأسترالي 3-2، وجاءت المباراة مثيرة بكافة تفاصيلها بعدما قلب الأستراليون الطاولة على الفريق البرتقالي، بيد أن روبين وفان بيرسي تمكنا من إعادة الأمور لنصابها الطبيعي على ملعب بيرا ريو ضمن المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم.

وسجل البديل ممفيس ديباي هدفا مهما لينقذ هولندا من فخ أستراليا، وكادت استراليا تحرز الهدف الثالث عندما مر تومي اور من الناحية اليسرى ولعب كرة عرضية إلى ماثيو ليكي الذي حاول لعب الكرة بصدره من مدى قريب.

وارتدت الكرة إلى هجمة هولندية، واستلم ديباي الكرة في منتصف ملعب أستراليا، ولم يقابله أي مدافع ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس ماثيو رايان، محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وافتتحت هولندا التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق ارين روبن الذي خدع المدافع اليكس ويلكيسنون وانطلق بالكرة من منتصف الملعب إلى داخل منطقة جزاء أستراليا قبل أن يسدد الكرة بيسراه على يسار رايان.

لكن هولندا لم تفرح بالتقدم سوى لدقيقة واحدة بعد أن سجل تيم كاهيل هدفا رائعا، حيث لعب رايان مكجوان كرة عالية داخل منطقة جزاء هولندا سددها كاهيل على الطائر من فوق الحارس يسبر سيلسن.

وتقدمت أستراليا بعد مرور تسع دقائق من الشوط الثاني من ركلة جزاء سجلها مايل جديناك بعد أن لمس داريل يانمات الكرة بيده.

ولم يستمر تقدم أستراليا سوى أربع دقائق، إذ تلقى روبن فان بيرسي تمريرة داخل منطقة الجزاء بعد أن أفلت من التسلل، وسدد كرة قوية بيسراه داخل المرمى.

ورفعت هولندا رصيدها إلى ست نقاط في المركز الأول في المجموعة، بينما اقتربت أستراليا من توديع البطولة. ولم يدخل لويس فان جال مدرب هولندا أي تغييرات على تشكيلته التي سحقت إسبانيا.

وقاد الثنائي أرين روبن وروبن فان بيرسي وكلاهما سجل هدفين في مرمى إسبانيا خط الهجوم.

وفيما دفع انجي بوستيكوجلو مدرب أستراليا بالمدافع رايان مكجوان لتعويض المصاب ايفان فرانيتش كما اختار لاعب الوسط مات مكاي بدلا من مارك ميليجان. ولعب المخضرم تيم كاهيل الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة في هجوم أستراليا.