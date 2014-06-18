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مونديال 2014م: اليوم السادس

برازيلية على طريقة "مايلي سيروس" برازيلية على طريقة "مايلي سيروس" الأربعاء 19 شعبان 1435 هـ - 18 يونيو 2014
جزائرية بين البلجيكيين جزائرية بين البلجيكيين الأربعاء 19 شعبان 1435 هـ - 18 يونيو 2014
سيليساو! سيليساو! الأربعاء 19 شعبان 1435 هـ - 18 يونيو 2014
فرحة جزائرية لم تتم فرحة جزائرية لم تتم الأربعاء 19 شعبان 1435 هـ - 18 يونيو 2014
أرجوك.. تجاوزي الخط أرجوك.. تجاوزي الخط الأربعاء 19 شعبان 1435 هـ - 18 يونيو 2014
الأزتيك في بلاد الأمازون الأزتيك في بلاد الأمازون الأربعاء 19 شعبان 1435 هـ - 18 يونيو 2014
بصوت واحد: شكراً أوشوا بصوت واحد: شكراً أوشوا الأربعاء 19 شعبان 1435 هـ - 18 يونيو 2014
هولك .. في المدرجات هولك .. في المدرجات الأربعاء 19 شعبان 1435 هـ - 18 يونيو 2014
شيطان بلجيكي شيطان بلجيكي الأربعاء 19 شعبان 1435 هـ - 18 يونيو 2014
خلف السامبا .. بكل الأحوال خلف السامبا .. بكل الأحوال الأربعاء 19 شعبان 1435 هـ - 18 يونيو 2014
البرازيليون .. مع كل المنتخبات البرازيليون .. مع كل المنتخبات الأربعاء 19 شعبان 1435 هـ - 18 يونيو 2014
رغم التعادل .. المرجات سعيدة رغم التعادل .. المرجات سعيدة الأربعاء 19 شعبان 1435 هـ - 18 يونيو 2014

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