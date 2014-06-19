الكوري ليس «سكولاري»!

الأداء التكتيكي العالي الذي كان حاضرا في مباراة روسيا وكوريا الجنوبية التي انتهت بالتعادل 1-1، جاء مغايرا كليا للصورة التي كانت عليها المباراة التي سبقتها وانتهت سلبية بين أصحاب الأرض والمنتخب المكسيكي، ومن تابع المواجهة الأولى، ثم إنتقل الى الثانية لم يكن ليتوقع أن البرازيل المدعومة بالأرض والجمهور، يظهر مدربها سكولاري، عاجزا عن إيجاد ما يتناسب والحلول، عندما اصطدم بتكتيك عال من مدرب المكسيك ميغل هيريرا الذي فرض عليه إسلوب الدفاع المتقدم من المهاجمين قبل المدافعين، وألغى ما يمكن أن يظهر من خطورة تعتمد على الحلول الفردية للبعض من نجومه.!

لم تكن البرازيل ببعيدة أن تخسر المباراة، ولم يكن أمامها في تلك المواجهة، أكثر من الاعتماد على الحلول الذاتية لأبرز لاعبيها، وما يمكن أن يقدموه، عندما تابعوا عجزا واضحا من مدربهم المخضرم، في تقديم أية خيارات أو بدائل جديدة، تتناسب مع الواقع الذي وجدوا أنفسهم مطالبين بالتأقلم معه ومجاراته أمام اللاعبين المكسيكيين، لكن سكولاري ورغم ذلك خرج متفائلا سعيدا بالأداء، وموضحا تقدما في المؤشرات الايجابية، وبفارق كبير كما يرى عن مباراة الافتتاح أمام كرواتيا.!!

إن صورة العجز التي ظهر عليها المدرب البرازيلي ليست بالجديدة على مستواه وقيمته وامكاناته، ومن تابعه مدربا للفريق البرازيلي في العام 2002، حتى وهو يتوج باللقب العالمي، يدرك جيدا أن من تمتع بهم الفريق على مستوى الأسماء، هم من تمكنوا في صناعة الفارق، وإيصال الفريق الى منصة التتويج، وليس مدربا مقيدا يظهر دون بدائل أو حلول.!

لقد قدم الكوريون الجنوبيون أمام المنتخب الروسي، واحدة من أفضل مبارياتهم التكتيكية، لم يحتاجوا خلالها أكثر من عام واحد مع مدربهم الشاب هونج ميونج بو «45»عاما، الذي تم تعيينه قبل عام تقريبا بعد نجاحه المميز مع منتخبات المراحل السنية، وهو ما اعتبر من نقاد ومتابعين بالقرار الجريء الذي تم الإعلان عنه، في الوقت الذي أقال فيه الكوريون مدربهم السابق المخضرم تشو عقب التأهل مباشرة الى المونديال الحالي.!

إن تركيز الكوريين على العقلية الشابة الحديثة لقيادة المنتخب في التحدي العالمي، ليس أكثر من نظرة دقيقة فيما يخص الكفاءة القادرة على إحداث التغيير المطلوب، وتقديم المنتخب في صورة مختلفة، عن تلك «القديمة» التي تعرضت بسببها الكرة الكورية الى الإحراج والتراجع والتهديد بعدم الوصول للمونديال.!

ما يتفق عليه الكوريون من تغيير واستبدال للخيارات السابقة بأخرى متجددة، هو نفسه ما يتناقض مع الواقع الذي تعيش عليه العديد من كبار المنتخبات العالمية، من ضمنها البرازيل وإنجلترا، التي لا تزال أسيرة الى نظرة غير دقيقة، وقناعات قديمة، لم يعد في الكرة الحديثة أي متنفس لها.!!





*نقلاً عن الأيام البحرينية