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مونديال البرازيل: اليوم السابع

تشيلي .. وطن ومنتخب .. وهوية تشيلي .. وطن ومنتخب .. وهوية الخميس 20 شعبان 1435 هـ - 19 يونيو 2014
مخاطباً الكأس: لم تفلت هذه المرة مخاطباً الكأس: لم تفلت هذه المرة الخميس 20 شعبان 1435 هـ - 19 يونيو 2014
النقطة بكأس العالم .. تستحق الفرح النقطة بكأس العالم .. تستحق الفرح الخميس 20 شعبان 1435 هـ - 19 يونيو 2014
لاتحزن يا أندريس .. التاريخ يحفظ لك تلك الليلة لاتحزن يا أندريس .. التاريخ يحفظ لك تلك الليلة الخميس 20 شعبان 1435 هـ - 19 يونيو 2014
افعلها يا بيرسي .. دعنا ننسى خيبات الماضي افعلها يا بيرسي .. دعنا ننسى خيبات الماضي الخميس 20 شعبان 1435 هـ - 19 يونيو 2014
نهاية عصر .. نهاية عصر .. الخميس 20 شعبان 1435 هـ - 19 يونيو 2014
صورة .. وابتسامة .. والموعد نهاية المباراة صورة .. وابتسامة .. والموعد نهاية المباراة الخميس 20 شعبان 1435 هـ - 19 يونيو 2014
بعد 4 أعوام .. هذا هو الحال بعد 4 أعوام .. هذا هو الحال الخميس 20 شعبان 1435 هـ - 19 يونيو 2014
المغنية دانييلا ميركوري تؤكدها: كرة القدم لكل البرازيليين المغنية دانييلا ميركوري تؤكدها: كرة القدم لكل البرازيليين الخميس 20 شعبان 1435 هـ - 19 يونيو 2014

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