خشيت من تعارض موعد إجازتي مع مواعيد مباريات كأس العالم الحالية، بيد أنني تذكرت أن المونديال الحقيقي يقام بين المنتخبات العريقة والقوية، فيما تلعب البقية دوراً ثانوياً بل ثالثاوياً ورابعاوياً!

فمثلاً مباراة نيجيريا وإيران التي شكرت الظروف أنها جاءت في وقت خروجي مع الأطفال، وما أن وصلنا إلى مكان الألعاب حتى وجدت المباراة تذاع هناك وباللغة الفرنسية، علقت عليها في «تويتر»: «ماتش خردة»!

حقيقة لم تصبح المواجهات الأفرو - آسيوية متابعة كما كانت سابقاً، بل أصبحت الموعد المناسب للخروج من أجواء المونديال، لم تعد ذات أهمية حتى لسكان القارتين، لعل السبب الرئيس أن الكرة في القارتين تراجعت كثيراً عما كانت عليه، أو أن الكرة الأوروبية وتحديداً أنديتها التي تكتسب شعبية جارفة في العالم أسهمت في طمس ملامح الكرة في القارتين المذكورتين! بالتأكيد هناك أسباب أخرى ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة في ما يخص المواجهات الأفرو - آسيوية، بيد أن الشعور بعدم أهميتها بدأ منذ كأس العالم 2006 بألمانيا، تحديداً مباراة إيران وأنغولا، كانت تلك المواجهة الأفرو - آسيوية الأولى بين بلدين لا طرف عربياً فيها، بعدها مباشرة لعبت كوريا الجنوبية وتوغو، كلا المباراتين انتهت لمصلحة الجانب الآسيوي.

تشير الإحصاءات إلى تفوق المنتخبات الآسيوية في المواجهات الأفرو - آسيوية في المونديال، إذ فازت في أربع مباريات في مقابل ثلاث للأفارقة، وحضر التعادل في ست مباريات - بعد ماتش الخردة بين إيران ونيجيريا -، وتبقى السعودية الأكثر مواجهة بين منتخبات القارتين برصيد أربع مباريات، في حين سجل الآسيويون 16 هدفاً، ومثلها سجل الأفارقة، ومن المفارقات أيضاً أن النجم السعودي سامي الجابر هو أكثر من سجل في المواجهات الأفرو - آسيوية في المونديال برصيد ثلاثة أهداف! الاستثناء الوحيد في مونديال 2006 (السعودية وتونس)، ومونديال 2010 ( اليابان والكاميرون)، لكن منذ مونديال 1994 وحتى مونديال 2002، كانت مواجهات الآسيويين والأفارقة تحظى بأهمية ومتابعة وحضور جماهيري في الملعب.

هذه المواجهات عادت بي إلى فكرة كأس الأفرو - آسيوية التي تجمع بطلي كآس القارتين، وبدأت عام 1985 بين السعودية والكاميرون - أبطال القارتين لعام 1984 - الأولى في ياوندي الكاميرونية، يومها انتهت برباعية كاميرونية ضمنت لهم اللقب، قبل مباراة الذهاب التي فازت بها السعودية بهدفي جمال وعبدالجواد. استمرت البطولة حتى العام 1999، والطريف أنها توقفت بعد ذلك بسبب مونديال 2006، الذي شهد تدني المواجهات الأفرو - آسيوية، سبب التوقف كان معروفاً للعيان، إذ رجح رئيس الاتحاد الآسيوي محمد بن همام كفة ألمانيا لاستضافة مونديال 2006، الأمر الذي أغضب نظيره رئيس الاتحاد الأفريقي عيسى حياتو، فقرر عدم مشاركة أبطال أفريقيا! حالياً لا أهمية لتلك البطولة، المهم أكثر هو الظهور المميز لمنتخبات القارتين في المونديال، فهم غير مطالبين بالعودة باللقب، على الأقل تقديم أداء يفخر به سكان القارتين.

ومنطقياً لن يعود زمن نيجيريا 1994، أو كوريا الجنوبية 2002. أقله نريد منتخباً يضاهي منتخب البوسنة والهرسك في الأداء والقوة، غير ذلك ستبقى مشاركاتنا المونديالية «ماتشات خردة»!







*نقلاً عن الحياة اللندنية