بعيداً عن مونديال البرازيل، المتابعة والاهتمام والعمل، أجد نفسي مضطراً للتوقف عند مشاهد وأحداث محلية خصوصاً في جانب كرة القدم، حيث شارف الموسم الأطول على الانتهاء.

الحراك للموسم الجديد، تعزيز الصفوف، بدأ مبكراً ولم يلحظ أصحابه -الحراك- أن الخطوط تشابكت وتقاطعت بعدما تم انجاز تعاقدات بل والاعلان عنها رغم ارتباط المعنيين -اللاعبين- مع فرقهم بمباريات حاسمة وهامة، خصوصاً قبل وخلال مباريات الدور قبل النهائي لبطولة الكأس، وهي البطولة التي تختتم غداً!.

هو حق مشروع للأندية أن تتفاوض مع اللاعبين قبل فترة زمنية محددة تسبق انتهاء العقود، لكن ما هي الغاية من الاعلان والتسريب ومنافسات الموسم لم تنته بعد؟. لا شك هو قلق الادارات التي أخفقت مع فرقها خلال الموسم وتحاول تدارك أي ردة فعل منتظرة بهدف الامتصاص وتوجيه رسائل تفيد بأنها تعمل قدر استطاعتها -بوقت مبكر- لاعادة تنظيم صفوف فرقها ولتعزيز مفاهيم وعود الشعار المستهلك : أنتظرونا الموسم القادم!.

وعند الحديث والتطرق الى حكاية كل موسم، المفاوضات والتعاقدات، فإنك لا شك تقف مذهولاً أمام مطالب بعض اللاعبين، فالقيمة المالية مبالغ فيها نسبة للمردود والحضور على حد سواء، ويتصاعد مؤشر الذهول عندما تجد الأندية تدفع بسخاء، وهي التي تشكو على مدار العام قلة الامكانات في ظل صناديقها المرتعشة، وفق ما تدعي!.

هل نردد عبارة : نقطة وسطر جديد والموسم يشارف على نهايته؟ .. أم أن كل تلك الوقائع والمشاهد ستبقى ثابتة خلال الموسم الجديد : البحث عن شماعة -المدرب واللاعب- تعلق عليها الأخطاء المتكررة، واستغاثة المعاناة المالية الخانقة، وتهافت غير مدروس على التعاقدات وبأرقام مبالغ فيها!.





نقلاً عن الرأي الأردنية