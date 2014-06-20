البرتغالي فيلوسو: لا تقلقوا.. رونالدو بحالة جيدة

قال ميجيل فيلوسو، لاعب وسط البرتغال، أمس الخميس، إن زميله المهاجم كريستيانو رونالدو لا يظهر أي مؤشرات تدل على إصابته ويقفز في المران ويسدد الكرة بشكل طبيعي.

وأضاف للصحافيين بعد المران: "لست طبيباً لكن مما رأيته أعتقد أن كريستيانو رونالدو في حالة جيدة، شارك في المران وكان يقفز ويسدد الكرات، لا يوجد الكثير لقوله".

وخرج رونالدو - الذي تعرض لإصابة في ركبته اليسرى قبل كأس العالم - مبكراً من مران البرتغال يوم الأربعاء ووضع الثلج على ركبته اليسرى المصابة. ورغم ذلك قالت تقارير إعلامية برتغالية إن هذا الإجراء احترازي.

وخسرت البرتغال 4 - صفر أمام ألمانيا في الجولة الأولى يوم الاثنين الماضي، وستكون في حاجة للفوز على الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل للحفاظ على فرصتها في التقدم بالمسابقة.

وقال فيلوسو: "نعرف أن المباراة في ماناوس ستكون صعبة بسبب درجة الحرارة العالية هناك لكن لا يمكن اتخاذ ذلك كمبرر، يجب أن نتقبل الانتقادات رغم عدم اتفاقنا مع كل ما قيل يجب أن نفكر في الفترة المقبلة ويجب أن نلعب ونعتمد على أنفسنا".