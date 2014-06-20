تيكو تروّض العملاق الإيطالي بهدف وعرض رائع

أعلنت كوستاريكا نفسها في الدور الثاني من مونديال البرازيل بعد الفوز على إيطاليا 1 -صفر بالجولة الثانية ضمن المجموعة الرابعة. ونجح منتخب "تيكو" وهو لقب الفريق الأميركي الشمالي في ضرب إيطاليا بالمرتدات المتقنة والدفاع الصلب عند العودة واكتفت بهدف مع كثير من الفرص الضائعة.

وعلى ملعب أرينا بيرنامبوكو، أحرز برايان رويز هدفا قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول وارتقى رويز عاليا ليقابل تمريرة عرضية من جونيور دياز ويلعبها برأسه لتصطدم بالعارضة وتعبر الخط وهو ما أكدته تكنولوجيا خط المرمى.

وهو الفوز الأول لكوستاريكا على إيطاليا في المواجهات بين الفريقين. وتوقع العديد من الخبراء أن تكون كوستاريكا هي الحلقة الأضعف في المجموعة لكنها أثبتت عكس ذلك.

وأهدر ماريو بالوتيلي فرصتين في بداية الشوط الأول. ورفع الفوز رصيد كوستاريكا إلى ست نقاط وضمنت التأهل إلى الدور الثاني فيما أكدت هذه النتيجة خروج انجلترا من البطولة.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني بثلاث نقاط بفارق الاهداف عن اوروجواي. وستحدد نتيجة مباراة ايطاليا واوروجواي من منهما سيصاحب كوستاريكا إلى الدور الثاني.

وأشرك تشيزاري برانديلي مدرب ايطاليا الحارس جيانلويجي بوفون بعد تعافيه من إصابة في الكاحل أبعدته عن مباراة انجلترا.

بينما تم استدعاء المدافع إنياتسيو اباتي ولاعب الوسط تياجو موتا أيضا للتشكيلة الاساسية بدلا من جابرييل باليتا وماركو فيراتي. ولم تجر كوستاريكا أي تغييرات على التشكيلة التي فازت على أوروغواي 3-1.