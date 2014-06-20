جانب المونديال المظلم

كرة القدم : قمة الرفاهية

الفقر : قمة الضعف والمعاناة



عندما تُدفع الأموال الباهضة والمليارات من الدولارات من أجل مشاهدة ٢٢ رجل يركلون كرة جلد مدورة ويجتمع حولهم آلاف من طُلاّب الفرجة والمتعة ويوجد على الناصية الأخرى فقير أو جائع، فهنا تجتمع قمة الرفاهية وقمة الضعف والمعاناة في آن ومكان واحد.

الفقر هو أسوأ أنواع العنف " غاندي "



هذا الأستاد المسمى بـ " استاد الماراكانا " كلف البرازيل ٣٦٠ مليون يورو، وعلى الجانب الآخر منه كوخ يسكنه فقير وجائع لم تكلف به الحكومة البرازيلية نفسها بصرف يورو واحد لأيوائهم أو تغيير سقف كوخهم على الأقل ليحميهم من برد الشتاء ومطره وحر الصيف ورطوبته، لتلبس هذه الحكومة أبشع ثياب العنف والجشع تجاه بني جنسهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم المعيشية لتنظيم مونديال كروي يدر عليهم أموال أكثر لتذهب في بطونهم مرة أخرى ولا زال الشعب البرازيلي يعاني الفقر والجوع والبطالة.



عندما تولد فأنت كائن بشري ولست إنساناً، فالإنسانية لا يصلها إلا الصفوة من البشر، فإن أردت أن تكون من هؤلاء الصفوة وجب عليك أن تشعر بغيرك وتتألم لألمهم، نعم نحب كرة القدم ونعشقها ولكن ليس على حساب لقمة إنسان آخر، نعم تشكل كرة القدم جزءاً كبيراً من حياتنا ولكن يبقى الإنسان من حولنا أكبر من كل هذه الجزئيات، قد لا يجمعني مع من أتحدث عنهم أي لغة أو دين أو عرق ولكن جمعني بهم الإحساس والإنسانية فأنا وضعت نفسي في مكان أحدهم وعرفت حجم ألمه ومعاناته ورأيت بعينه كيف أنني أرى كل هذه الأموال والرفاهية من حولي، دون أن تلمس يداي شيئاً منها.

جانب مظلم آخر :

خروج اسبانيا واقتراب خروج انجلترا.



*نقلا عن الرياضي الكويتية