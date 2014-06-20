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مونديال البرازيل: اليوم الثامن

الحسناء .. المنتصرة الحسناء .. المنتصرة الجمعة 21 شعبان 1435 هـ - 20 يونيو 2014
أين الكرة؟! أين الكرة؟! الجمعة 21 شعبان 1435 هـ - 20 يونيو 2014
يقول ان البعض بانجلترا لايحبونني، انتظر ماسيحدث بعد هذه الفرحة يقول ان البعض بانجلترا لايحبونني، انتظر ماسيحدث بعد هذه الفرحة الجمعة 21 شعبان 1435 هـ - 20 يونيو 2014
للمرة الثالثة على التوالي : تم "صيده" للمرة الثالثة على التوالي : تم "صيده" الجمعة 21 شعبان 1435 هـ - 20 يونيو 2014
كرة القدم .. والبرازيل .. لايفرق بينهما شيء كرة القدم .. والبرازيل .. لايفرق بينهما شيء الجمعة 21 شعبان 1435 هـ - 20 يونيو 2014
جيرارد: الا ليت الشباب يعود يوماً جيرارد: الا ليت الشباب يعود يوماً الجمعة 21 شعبان 1435 هـ - 20 يونيو 2014
بالرغم من الهزائم .. ورثت حبهم لطفلتها بالرغم من الهزائم .. ورثت حبهم لطفلتها الجمعة 21 شعبان 1435 هـ - 20 يونيو 2014
قتل أحلامهم بفرقهم .. واليوم ضحيته المنتخب قتل أحلامهم بفرقهم .. واليوم ضحيته المنتخب الجمعة 21 شعبان 1435 هـ - 20 يونيو 2014
قطعتا الآف الأميال خلف انجلترا .. لكنه سواريز ! قطعتا الآف الأميال خلف انجلترا .. لكنه سواريز ! الجمعة 21 شعبان 1435 هـ - 20 يونيو 2014
اتصالات .. وابتسامات .. وسبب ذلك كله، هدفا لويس! اتصالات .. وابتسامات .. وسبب ذلك كله، هدفا لويس! الجمعة 21 شعبان 1435 هـ - 20 يونيو 2014
"الهدف" .. واحد "الهدف" .. واحد الجمعة 21 شعبان 1435 هـ - 20 يونيو 2014
رغم الفقر .. للأفيال عشق لاينضب رغم الفقر .. للأفيال عشق لاينضب الجمعة 21 شعبان 1435 هـ - 20 يونيو 2014

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