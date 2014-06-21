البوسنة تحاول تجنّب مفاجأة المنتخب النيجيري

يسعى المنتخبان النيجيري والبوسني إلى تدارك الموقف قبل فوات الأوان عندما يلتقيان على ملعب "بانتانال أرينا" في كويابيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

وإذا كانت نيجيريا حصدت نقطة من مباراتها الأولى أمام إيران، فان البوسنة التي تشارك للمرة الأولى في تاريخها، منيت بخسارة أمام الأرجنتين 2/1 في الجولة الأولى، وبالتالي فان الخطأ ممنوع على المنتخبين خاصة ممثل القارة السمراء الذي تنتظره مهمة صعبة في الجولة الأخيرة أمام الأرجنتين المتصدرة والمرشحة بقوة لصدارة المجموعة.

ويدخل لاعبو نيجيريا المباراة بمعنويات مهزوزة بعد التعادل المخيب أمام إيران في الجولة الأولى والحادث المأساوي الذي شهدته البلاد الثلاثاء الماضي بمصرع 21 شخصا على الأقل في انفجار بالقرب من مركز لمشاهدة مباريات كأس العالم في داماتورو في شمال نيجيريا.

وتدرك البوسنة جيدا حاجتها الماسة إلى النقاط الكاملة للمباراة لتدخل الجولة الثالثة الأخيرة في موقف يضمن لها بلوغ الدور الثاني في إنجاز تاريخي ثان بعد حجزها بطاقة العرس العالمي للمرة الأولى.