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مونديال البرازيل 2014: اليوم العاشر

ألم الخسارة ألم الخسارة السبت 22 شعبان 1435 هـ - 21 يونيو 2014
ابن ليونيل ميسي ابن ليونيل ميسي السبت 22 شعبان 1435 هـ - 21 يونيو 2014
تقليعات أرجنتينة تقليعات أرجنتينة السبت 22 شعبان 1435 هـ - 21 يونيو 2014
حصار إيراني حصار إيراني السبت 22 شعبان 1435 هـ - 21 يونيو 2014
حماية أمنية مشددة حماية أمنية مشددة السبت 22 شعبان 1435 هـ - 21 يونيو 2014
ضحكة رغم التعادل ضحكة رغم التعادل السبت 22 شعبان 1435 هـ - 21 يونيو 2014
أجواء صاخبة أجواء صاخبة السبت 22 شعبان 1435 هـ - 21 يونيو 2014
جنون الكرة جنون الكرة السبت 22 شعبان 1435 هـ - 21 يونيو 2014
معكم حتى الرمق الأخير معكم حتى الرمق الأخير السبت 22 شعبان 1435 هـ - 21 يونيو 2014
التانجو التانجو السبت 22 شعبان 1435 هـ - 21 يونيو 2014
كرة القدم في كل مكان كرة القدم في كل مكان السبت 22 شعبان 1435 هـ - 21 يونيو 2014
كوستاريكو إلى الدور الثاني كوستاريكو إلى الدور الثاني السبت 22 شعبان 1435 هـ - 21 يونيو 2014

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