ميسي يحفظ كرامة "التانجو" بلدغة الرمق الأخير

فازت الأرجنتين على إيران 1-صفر بشقّ الأنفس، وشهد ملعب جوفيرنادور ماجاليس هجمات إيرانية خطرة على المرمى الأزرق فيما قاد ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى الفوز بعد تسجيل هدف رائع في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، وتأهلت الأرجنتين إلى دور الستة عشر رسمياً من المجموعة السادسة بعد حصدها ست نقاط.

وبعد أن فشلت كل محاولات الأرجنتين لتسجيل هدف استلم ميسي الكرة من خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة بيسراه في الزاوية البعيدة للحارس علي رضا حجيجي محرزا هدف الفوز.

وارتفع رصيد الأرجنتين إلى ست نقاط في صدارة المجموعة السادسة وتأهلت إلى الدور الثاني رسميا فيما تجمد رصيد ايران عند نقطة واحدة.

وفي المجموعة ذاتها تلعب نيجيريا مع البوسنة اليوم. وتملك نيجيريا نقطة واحدة فيما رصيد البوسنة خال من النقاط.









